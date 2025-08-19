Топблогери оцінювали смак бургерів в ресторані, а за мить ледь не загинули (відео)

Американські блогери NinaUnrated та Патрік Блеквуд знімали влог, у якому тестували бургери в одному з закладів міста Г'юстон (штат Техас). Та за кілька секунд сталося неочікуване — в ресторан, де популярні інфлюенсери проводили оцінку їжі, влетіла легкова автівка.

Самі люди в кадрі серйозно не постраждали, але отримали порізи та забої від ДТП, йдеться в ролику американської блогерки на Youtube.

Момент з ДТП, коли блогери смакували бургерами, став дуже вірусним у мережі — набрав майже 90 тис. реакцій на Reddit. На відео можна побачити, як Ніна та Патрік сидять у закладі та додають в бургери цікаві соуси, після чого починають дегустацію.

Буквально за кілька секунд на кадрах видно, як різко починає розламуватися скло та опори ресторанної вітрини, а в об'єктиві помітно позашляховик. Причини з яких машина опинилася в ресторані та чому сталася ця пригода, наразі розбирається поліція.

Самі блогери в ролику показали кадри з травмами та госпіталізацію, а також кадри перебування в лікарні після необхідних процедур. Ніна та Патрік розповіли, як себе почувають після ситуації, в якій "могли загинути".

"Мені пощастило. Дякую Богу та всесвіту", — коротко сказав Патрік, додавши, що загалом почувається добре, але отримав кілька глибоких порізів.

Водночас блогерка NinaUnrated розповіла, що отримала незначні порізи та синці від удару. Вона говорить, що їм "дуже пощастило", що позашляховик не в'їхав далі у ресторан.

"Тіло трохи болить, також голова. І мені тішить те, що я досі жива, чорт забирай", — додала американка.

Пізніше портал TMZ оприлюднив ексклюзивні подробиці інциденту. Журналісти пишуть, що водійка позашляховика втратила керування авто, і замість паркувального місця в'їхала в вітрину ресторану.

Водночас сама водійка, як повідомляють очевидці, не могла пояснити, чому вона не змогла впоратися з машиною. Наразі поліція не коментує результатів розслідування, але один з неназваних правоохоронців повідомив журналістам, що за попередніми висновками стався "нещасний випадок".

Реакція соцмереж

Ролик з ДТП, в якому блогери опинилися, викликав жваве обговорення. Багато користувачів побажали обом швидкого одужання, а найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це цілком могло серйозно їх покалічити чи навіть стати смертельним. Вони такі, блін, везунчики, о Боже!";

"Той здоровенний шматок скла між його ногами змусив мене аж скривитися";

"Чесно кажучи, йому пощастило, що під час першого удару очі були заплющені — скло летіло в усі боки";

"У сповільненій зйомці жінка виглядала так, ніби от-от вибіжить і вріже водієві";

"Сидіти біля вікна — новий страх відкрито!".

