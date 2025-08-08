Чоловік пішов серфити на морі та припустився "великої помилки": повернувся додому іншим (відео)

Блогер Блейк Андерсон відправився до моря, аби покататися на серфі. Коли чоловік повертався додому, то відчув серйозний біль на шкірі спини та запідозрив, що зазнав сонячного опіку під час екстремального заняття.

Дівчина блогера побачила наслідки опіку на спині та відверто розсміялася з побаченого, як це видно на ролику в Tiktok.

Відео блогера стало неймовірно вірусним — набрало понад 35 млн переглядів, а його коментували низка офіційних акаунтів різних компаній як Walmart, Pinterest, Youtube тощо. На кадрах помітно, як блогер стоїть спиною до своєї дівчини.

"Покажи, як ти наносив крем", — говорить жінка, маючи на увазі, що Блейк перед серфінгом мав використати під зайвої засмаги сонцезахисний крем.

Блейк демонструє, як він міг змастити частину плечей та поперек, але це не стосувалося обгорілої частини посеред спини. Дівчина не стрималася від побачених рухів, які повністю повторювали незвичну "засмагу" чоловіка.

Сам блогер наприкінці ролика теж розуміє, що вскочив у халепу з тим, що не зміг правильно намазати сонцезахисний крем на всю площу спини. Блейк теж сміється з курйозного епізоду, на чому завершується ролик.

Реакція соцмереж

Ролик блогера спровокував величезну кількість коментарів у соцмережах. Багато хто не приховував курйозності ситуації, в якій опинився Блейк Андерсон.

Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Він каже чисту правду";

"Картинка просто ідеально збігається";

"Доказ того, що правильно нанесений сонцезахисний крем справді працює";

"Хтось має винайти аплікатор для крему, щоб можна було самостійно намастити спину";

"Найкраща реклама сонцезахисного крему".

На ролик Блейка відреагували офіційні акаунти низки провідних компаній. Зокрема, Pinterest пожартував: "Ніколи не видалю цю програму", а YouTube додав: "Принаймні він чесний". Мережа Wallmart іронічно написала: "Боюся, що ти пропустив дещо", а компанія-розробник тестів на вагітність Clearblue прокоментувала епізод наступним чином: "Чесно, навіть не знаю, що тут сказати".

