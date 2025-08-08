Мужчина пошел серфить на море и допустил "большую ошибку": вернулся домой другим (видео)

Блогер Блейк Андерсон отправился к морю, чтобы покататься на серфе. Когда мужчина возвращался домой, то почувствовал серьезную боль на коже спины и заподозрил, что получил солнечный ожог во время экстремального занятия.

Related video

Девушка блогера увидела последствия ожога на спине и откровенно рассмеялась над увиденным, как это видно на ролике в Tiktok.

Видео блогера стало невероятно вирусным — набрало более 35 млн просмотров, а его комментировали ряд официальных аккаунтов различных компаний как Walmart, Pinterest, Youtube и тому подобное. На кадрах заметно, как блогер стоит спиной к своей девушке.

"Покажи, как ты наносил крем", — говорит женщина, имея в виду, что Блейк перед серфингом должен был использовать солнцезащитный крем от излишнего загара.

Блейк демонстрирует, как он мог смазать часть плеч и поясницу, но это не касалось обгоревшей части посреди спины. Девушка не сдержалась от увиденных движений, которые полностью повторяли необычный "загар" мужчины.

Сам блогер в конце ролика тоже понимает, что попал впросак с тем, что не смог правильно намазать солнцезащитный крем на всю площадь спины. Блейк тоже смеется над курьезным эпизодом, на чем завершается ролик.

Реакция соцсетей

Ролик блогера спровоцировал огромное количество комментариев в соцсетях. Многие не скрывали курьезности ситуации, в которой оказался Блейк Андерсон.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Он говорит чистую правду";

"Картинка просто идеально совпадает";

"Доказательство того, что правильно нанесенный солнцезащитный крем действительно работает";

"Кто-то должен изобрести аппликатор для крема, чтобы можно было самостоятельно намазать спину";

"Лучшая реклама солнцезащитного крема".

На ролик Блейка отреагировали официальные аккаунты ряда ведущих компаний. В частности, Pinterest пошутил: "Никогда не удалю это приложение", а YouTube добавил: "По крайней мере он честный". Сеть Wallmart иронично написала: "Боюсь, что ты пропустил кое-что", а компания-разработчик тестов на беременность Clearblue прокомментировала эпизод следующим образом: "Честно, даже не знаю, что тут сказать".

Ранее Фокус рассказывал, что серфер пережил нападение двух белых акул. Это изменило его жизнь — он смог преодолеть своих "внутренних демонов" и стал специалистом по защите природы, в частности заботится за сохранение акул.

Впоследствии стало известно, как 23-летний серфингист покорил 33-метровую волну. Серфер из Санта-Круса (Калифорния, США) Алессандро "Ало" Слебир покорил волну недалеко от залива Хаф-Мун возле Сан-Франциско, что может стать новым мировым рекордом.