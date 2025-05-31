Міленіалка усвідомила помилку, коли з'їхала з дому батьків: її зізнання стало вірусним (відео)

Британська блогерка-міленіалка Ніам Томпсон важко переживала свій від'їзд з батьківського дому. Її зізнання та розповідь про пережите знайшли відгук у користувачів інтернету, а її історія стала вірусною.

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Про це повідомляє WhatsTheJam.

Журналісти пишуть, що 29-річна Ніам Томпсон записала коротке відео про те, як їй важко було прийняти факт від'їзду зі свого батьківського дому. Її історія та реакція на це стали вірусними в TikTok — ролик набрав понад 5,6 млн переглядів і 45 тис. лайків.

"Мені подобалося бути вдома, бо там було так комфортно. Я жила мрією, але щось підказувало мені зробити рішучий крок і переїхати. Навіть якщо це було в країну, в якій я ніколи раніше не була", — розповідає дівчина.

Вона додає в дописі на відео, що ніхто не говорить про те, як "боляче дорослішати, переїжджати і спостерігати, як твої батьки їдуть після свого першого візиту до твого нового життя". Пані Томпсон каже, що попри непростий період розставання зі своїми батьками та переїзду зі свого дому, їй дуже допомогли підтримка близьких та її бойфренда.

Наразі блогерка зізнається, що в новому житті їй доводиться призвичаюватися до всього нового, але тепер вона "спокійніше" згадує про той епізод життя.

"Моя родина спочатку теж не прийняла цю ідею, і досі не прийняла мій переїзд. Я тоді була в такій істериці, що ледве могла розплющити очі. Емоційний тягар важкий, однак згодом я призвичаїлася до життя тут, в Австралії", — розповідає блогерка.

Дівчина каже, що наразі немає планів повернутися додому. Наразі вона відзначає, що "психологічно я спокійніша, ясніша і впевненіша в собі", і вважає, що попри непростий перший час, переїзд з дому "був найкращим рішенням, що я коли-небудь робила".

Що говорять в соцмережах

Користувачі під дописом Ніам Томпсон розділилися на кілька груп щодо її реакції. Одні заявили, що вона — "типова міленіалка", яка не здатна жити сама і все життя "висіла в батьків на шиї". Другі відзначали, що від'їзд від батьківського дому є "завжди стресом, і потрібен час на це", а треті — підтримали блогерку.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Я розридалася в день переїзду. Я відчувала провину за те, що залишила батьків останньою дитиною, яка жила вдома з ними";

"У дитинстві я була так рада покинути дім і розпочати нові пригоди. Але тепер я просто хочу повернутися додому та згорнутися калачиком поруч з мамою";

"Діти стають старшими, і коли бачиш такі кадри розумієш — вони бувають не готові до дорослого життя";

"Щоби там не було, треба вчитися жити далі самим. Батьки — це чудово, але коли стаєте самі батьками, тоді вже треба думати та поводитися геть інакше";

"Ці міленіали, як і Gen Z, — типові та домашні. Їм важко адаптуватися, але якщо вже наважилися, як Ніам, то майте сміливість рухатися далі".

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