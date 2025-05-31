Миллениалка осознала ошибку, когда съехала из дома родителей: ее признание стало вирусным (видео)

Британская блогер-миллениалка Ниам Томпсон тяжело переживала свой отъезд из родительского дома. Ее признание и рассказ о пережитом нашли отклик у пользователей интернета, а ее история стала вирусной.

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Об этом сообщает WhatsTheJam.

Журналисты пишут, что 29-летняя Ниам Томпсон записала короткое видео о том, как ей трудно было принять факт отъезда из своего родительского дома. Ее история и реакция на это стали вирусными в TikTok — ролик набрал более 5,6 млн просмотров и 45 тыс. лайков.

"Мне нравилось быть дома, потому что там было так комфортно. Я жила мечтой, но что-то подсказывало мне сделать решительный шаг и переехать. Даже если это было в страну, в которой я никогда раньше не была", — рассказывает девушка.

Она добавляет в заметке на видео, что никто не говорит о том, как "больно взрослеть, переезжать и наблюдать, как твои родители уезжают после своего первого визита в твою новую жизнь". Госпожа Томпсон говорит, что несмотря на непростой период расставания со своими родителями и переезда из своего дома, ей очень помогли поддержка близких и ее бойфренда.

Сейчас блогер признается, что в новой жизни ей приходится привыкать ко всему новому, но теперь она "спокойнее" вспоминает о том эпизоде жизни.

"Моя семья сначала тоже не приняла эту идею, и до сих пор не приняла мой переезд. Я тогда была в такой истерике, что едва могла открыть глаза. Эмоциональный груз тяжелый, однако впоследствии я привыкла к жизни здесь, в Австралии", — рассказывает блогерша.

Девушка говорит, что пока нет планов вернуться домой. Сейчас она отмечает, что "психологически я спокойнее, яснее и увереннее в себе", и считает, что несмотря на непростое первое время, переезд из дома "был лучшим решением, которое я когда-либо делала".

Что говорят в соцсетях

Пользователи под постом Ниам Томпсон разделились на несколько групп относительно ее реакции. Одни заявили, что она — "типичная миллениалка", которая не способна жить сама и всю жизнь "висела у родителей на шее". Вторые отмечали, что отъезд от родительского дома является "всегда стрессом, и нужно время на это", а третьи — поддержали блогершу.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Я разрыдалась в день переезда. Я чувствовала вину за то, что оставила родителей последним ребенком, который жил дома с ними";

"В детстве я была так рада покинуть дом и начать новые приключения. Но теперь я просто хочу вернуться домой и свернуться калачиком рядом с мамой";

"Дети становятся старше, и когда видишь такие кадры понимаешь — они бывают не готовы к взрослой жизни";

"Чтобы там ни было, надо учиться жить дальше самим. Родители — это прекрасно, но когда становитесь сами родителями, тогда уже надо думать и вести себя совсем иначе";

"Эти миллениалы, как и Gen Z, — типичные и домашние. Им трудно адаптироваться, но если уж решились, как Ниам, то имейте смелость двигаться дальше".

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