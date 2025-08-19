Топблогеры оценивали вкус бургеров в ресторане, а через мгновение едва не погибли (видео)

Американские блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд снимали влог, в котором тестировали бургеры в одном из заведений города Хьюстон (штат Техас). Но через несколько секунд произошло неожиданное — в ресторан, где популярные инфлюенсеры проводили оценку еды, влетела легковая машина.

Сами люди в кадре серьезно не пострадали, но получили порезы и ушибы от ДТП, говорится в ролике американского блогера на Youtube.

Момент с ДТП, когда блогеры смаковали бургерами, стал очень вирусным в сети — набрал почти 90 тыс. реакций на Reddit. На видео можно увидеть, как Нина и Патрик сидят в заведении и добавляют в бургеры интересные соусы, после чего начинают дегустацию.

Буквально за несколько секунд на кадрах видно, как резко начинает разламываться стекло и опоры ресторанной витрины, а в объективе заметно внедорожник. Причины по которым машина оказалась в ресторане и почему произошло это происшествие, сейчас разбирается полиция.

Сами блогеры в ролике показали кадры с травмами и госпитализацию, а также кадры пребывания в больнице после необходимых процедур. Нина и Патрик рассказали, как себя чувствуют после ситуации, в которой "могли погибнуть".

"Мне повезло. Спасибо Богу и вселенной", — коротко сказал Патрик, добавив, что в целом чувствует себя хорошо, но получил несколько глубоких порезов.

В то же время блогер NinaUnrated рассказала, что получила незначительные порезы и синяки от удара. Она говорит, что им "очень повезло", что внедорожник не въехал дальше в ресторан.

"Тело немного болит, также голова. И меня радует то, что я до сих пор жива, черт возьми", — добавила американка.

Позже портал TMZ обнародовал эксклюзивные подробности инцидента. Журналисты пишут, что водительница внедорожника потеряла управление авто, и вместо парковочного места въехала в витрину ресторана.

В то же время сама водительница, как сообщают очевидцы, не могла объяснить, почему она не смогла справиться с машиной. Сейчас полиция не комментирует результатов расследования, но один из неназванных правоохранителей сообщил журналистам, что по предварительным выводам произошел "несчастный случай".

Реакция соцсетей

Ролик с ДТП, в котором блогеры оказались, вызвал оживленное обсуждение. Многие пользователи пожелали обоим скорейшего выздоровления, а больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это вполне могло серьезно их покалечить или даже стать смертельным. Они такие, блин, везунчики, о Боже!";

"Тот здоровенный кусок стекла между его ногами заставил меня аж скривиться";

"Честно говоря, ему повезло, что во время первого удара глаза были закрыты — стекло летело во все стороны";

"В замедленной съемке женщина выглядела так, будто вот-вот выбежит и врежет водителю";

"Сидеть у окна — новый страх открыт!".

