Злодей, который терроризировал семью в Германии звонками в дверь, оказался слизняком

Жители одного из домов в Германии, которых мучили бесконечные ночные звонки в дверь, были ошеломлены, обнаружив, что виновником был не жестокий шутник, а слизень.

Инцидент в Швабахе, на юге Германии, привел к тому, что разъяренные жители вызвали полицию после того, как кто-то постоянно звонил в их дверные звонки после полуночи, только чтобы исчезнуть, когда они открывали дверь, пишет Bild.

Сначала жители думали, что это шутят дети: они подозревали, что это так называемый "klingelstreich" (розыгрыш с колокольчиком), популярное времяпрепровождение среди немецкой молодежи. Розыгрыш обычно подразумевает, что дети или подростки звонят в дверной звонок, а затем убегают, прежде чем их поймают. Потом стали подозревать, что неизвестный злодей решил довести их до безумия, или просто не дать выспаться.

"Мы легли спать… но обычно мы не открываем дверь после десяти вечера, поэтому, когда зазвонил звонок, я постаралась не обращать на него внимания. Я подумала, что это, возможно, дети из дома через дорогу. Но тут позвонила моя невестка, которая живет этажом выше, и спросила, звонит ли наш звонок, так как ее звонок не умолкал. Мы очень забеспокоились. Тогда мы решили вызвать полицию", — рассказала 30-летняя Лиза.

Двое приехавших на место полицейских также были озадачены, когда звон продолжался даже после того, как они прибыли на место, а датчик движения в здании не сработал.

Но при более внимательном осмотре металлической пластины звонка офицеры обнаружили слизистый след, оставленный садовым слизнем, который и приводил в действие чувствительные датчики дверного звонка, ползая туда-сюда.

Местная полиция подтвердила, что слизняку "объяснили ему границы его территории и поместили на близлежащий участок травы", что положило конец хаосу.

