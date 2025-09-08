Лиходій, який тероризував сім'ю в Німеччині дзвінками у двері, виявився слимаком

Жителі одного з будинків у Німеччині, яких мучили нескінченні нічні дзвінки у двері, були приголомшені, виявивши, що винуватцем був не жорстокий жартівник, а слимак.

Інцидент у Швабасі, на півдні Німеччини, призвів до того, що розлючені мешканці викликали поліцію після того, як хтось постійно дзвонив у їхні дверні дзвінки після опівночі, тільки щоб зникнути, коли вони відчиняли двері, пише Bild.

Спочатку жителі думали, що це жартують діти: вони підозрювали, що це так званий "klingelstreich" (розіграш із дзвіночком), популярне проведення часу серед німецької молоді. Розіграш зазвичай передбачає, що діти або підлітки дзвонять у дверний дзвінок, а потім тікають, перш ніж їх спіймають. Потім стали підозрювати, що невідомий лиходій вирішив довести їх до божевілля, або просто не дати виспатися.

"Ми лягли спати... але зазвичай ми не відчиняємо двері після десятої вечора, тому, коли задзвонив дзвінок, я постаралася не звертати на нього уваги. Я подумала, що це, можливо, діти з будинку через дорогу. Але тут зателефонувала моя невістка, яка живе поверхом вище, і запитала, чи дзвонить наш дзвінок, бо її дзвінок не замовкав. Ми дуже занепокоїлися. Тоді ми вирішили викликати поліцію", — розповіла 30-річна Ліза.

Двоє поліцейських, які приїхали на місце, також були спантеличені, коли дзвін продовжувався навіть після того, як вони прибули на місце, а датчик руху в будівлі не спрацював.

Але під час уважнішого огляду металевої пластини дзвінка офіцери виявили слизовий слід, залишений садовим слимаком, який і приводив у дію чутливі датчики дверного дзвінка, повзаючи туди-сюди.

Місцева поліція підтвердила, що слимаку "пояснили йому межі його території і помістили на прилеглу ділянку трави", що поклало край хаосу.

