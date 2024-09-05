Гігантський слимак-ненажера. Найбільший равлик у світі виростає до 1 м у довжину і важить 18 кг

Представники цього виду не живуть на суші, а воліють проводити весь свій вільний час у водах західної та північної Австралії.

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Наша планета є домом для неймовірної кількості живих істот: деякі з них вельми милі, а з іншими нам навряд чи захотілося б перетинатися. Наприклад, з розлюченим бегемотом, який змусив грізного тигра рятуватися втечею. Але є на Землі й інші дивні тварини, пише IFLScience.

Наприклад, у водах західної та північної Австралії великий шанс зустріти найбільшого равлика у світі, відомого як австралійський сурмач (Syrinx aruanus). Представники цього виду не живуть на суші — їхні стародавні предки вважали за краще залишитися у воді й стати ненажерливим морським хижаком.

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У недавніх дослідженнях вчені встановили, що найдавнішим предком молюсків, ймовірно, був невеликий плоский слимак, покритий шипастою бронею. Але відтоді ця група тварин значно змінила схему тіла і створила неймовірну кількість видів: від найкрихітніших, здатних вміститися у вушко голки, до найбільших у світі — розміром з бордер-коллі.

Австралійський сурмач офіційно є найбільшим равликом у світі, а також найбільшим з нині живих черевоногих молюсків з раковиною на планеті. Зазвичай їхня нога має яскраве жовте забарвлення, а також вони носять із собою неймовірно масивну мушлю, яка може сягати завдовжки 91 сантиметра, а їхня вага може сягати 18 кілограмів.

Польові спостереження та аналізи фекалій австралійського трубача показали, що він харчується великими поліхетами, такими як Polyodontes, Loimia і Diopatra. Равликів, які жують, помітили на мулистих піщаних мілинах затоки Вітнелл у західній Австралії 2000 року.

За словами авторів дослідження 2000 року, під час спостережень вони помітили, що в деяких особин хоботки були вставлені у великі трубки поліхет, в інших вони розташовувалися над великими порожніми трубками поліхет, а в інших випадках сиринкси спочивали в поглибленнях в осаді. Водночас максимальна довжина трубки, помічена вченими, становила 57 сантиметрів. Зазначимо, що наявність довгого висувного хоботка необхідна для поїдання черв'яків. Дослідники помітили, що деякі молюски могли висувати свої трубки в черв'яків на 25 сантиметрів.

До слова, порожні раковини австралійських сурмачів є популярним предметом колекціонування, який у минулому використовували для перенесення води, а також як трубу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли чому варто побоюватися конусоподібних равликів.