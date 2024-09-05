Зовсім не король джунглів. Розлючений бегемот змусив лева рятуватися втечею (відео)

Дослідники зняли на відео сутичку лева та бегемота. Останній виявився куди більш грізною твариною, ніж той, кого вважають королем джунглів.

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Вік Землі становить понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості тварин. Деякі з них непримітні, а інші заробили репутацію"королів джунглів". Втім, у реальності справи йдуть трохи інакше, пише IFLScience.

Попри те, що мультфільми зображують левів "королями джунглів", у світі є кілька тварин, які не проти вступити з ними в сутичку. Наприклад, дослідники в Замбії зняли неймовірну сутичку лева і розлюченого бегемота.

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На відео видно, як самець лева перетинає річку Луангва, тоді як за ним починає полювати бегемот. Відео зняв старший гід парку Shenton Safaris Патрік, разом із ним свідками інциденту стали й туристи. Усі вони бачили, як лев відступив від розлюченого бегемота на інший берег річки. Леви та інші великі кішки напрочуд сильні плавці, і нещодавні кадри з дрона навіть показали, як пара братів-левів здійснила рекордний заплив в Уганді.

На щастя для лева, йому вдалося швидко сховатися і безпечно вибратися на сушу, не ставши жертвою розлюченого бегемота.

Всупереч поширеній думці, бегемоти насправді не вміють плавати. Натомість вони насправді переміщуються по дну річки. Дані BBC Discover Wildlife свідчать про те, що бегемоти є одними з найнебезпечніших тварин у світі — статистика показує, що саме ці тварини стають причиною смертей 500 осіб на рік. Багато в чому це пов'язано з тим, що бегемоти є доволі територіальними та часто перекидають човни, які наважуються на їхню територію. Для порівняння, леви в середньому відповідальні за 22 людські смерті на рік.

Дослідники зазначають, що самці левів можуть досягати ваги до 190 кг і висоти в холці близько 1 метра. Водночас дорослий бегемот може важити понад 1500 кг, а його зріст може сягати 1,5 метра і вище. Зазвичай бегемотів вважають травоїдними, оскільки вони переважно харчуються травою і рослинами біля річки. Однак учені також спостерігали, як деякі бегемоти їдять м'ясо, а в найрідкісніших випадках навіть один одного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.