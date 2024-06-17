Неймовірна драма. Триногий лев встановив рекорд із плавання в річці, що кишить крокодилами (відео)

Хижак разом із братом був змушений вирушити в цю небезпечну подорож, програвши в боротьбі за нові території та самок.

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Африканські леви сьогодні перебувають під загрозою зникнення і, як відомо науці, не є сильними плавцями, на відміну від ягуарів. Раніше вчені фіксували їхні запливи, але лише на короткі дистанції до 100 метрів, однак цього разу африканському леву Джейкобу з братом Тібу вдалося здолати неймовірні 1,5 кілометра річки, що кишить нільськими крокодилами, пише Gizmodo.

Драматичне відео було знято вченими у другому за величиною національному парку Уганди, коли двоє левів перетинали протоку Казінга. За словами вченого з Університету Гріффіта Олександра Бачковського, триногий лев Джейкоб, який втратив лапу через браконьєрську пастку, і його брат Тібу, ймовірно, були змушені подолати цю небезпечну відстань через відступ.

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Раніше вчені помітили, що брати та їхні сестри забрели на "встановлену територію кількох інших чоловічих коаліцій" у пошуках левиць. У результаті їх вигнали з території після принаймні двох бійок.

Відомо, що леви неодноразово намагалися перетнути протоку Казінга в темряві, проте тричі поверталися, ймовірно, натикаючись на бегемотів і нільських крокодилів. З четвертої спроби їм нарешті вдалося подолати дистанцію в 1,5 кілометра, уникаючи хижаків.

Левам вдалося переплисти річку лише з четвертого разу Фото: Dr. Alex Braczkowski

Вчені вважають, що леви вже здійснювали подібні переходи раніше, ймовірно, у пошуках левиць і сильної присутності людей на єдиній сухопутній ділянці. Однак це перший в історії раз, коли вченим вдалося спостерігати за запливом хижаків. Брачковський очолив експедицію в угандійському національному парку Королеви Єлизавети за фінансової підтримки Квінсленду, австралійського університету Гріффіта та університету Північної Аризони. За словами вчених, ця подорож виявилася вельми драматичною: почасти тому, що річка кишіла хижаками, а почасти тому, що Джейкоб, який втратив ногу, був у дуже поганому стані.

По суті весь заплив виглядав як "два крихітних теплових сліди, що перетинають океан". Відео було зроблено за допомогою тепловізійної камери камеру H20T і дрона DJI Matrice 300, зберігаючи дистанцію 50-70 метрів від тварин.

Автори дослідження вважають, що початковою причиною такого небезпечного переходу через канал стало нездорове співвідношення статей через браконьєрство. Крім того, місцеві фермери труять левів, намагаючись захистити худобу. Статистика свідчить про те, що в національному парку сьогодні мешкає близько 60 000 осіб, більшість із них живуть в 11 рибальських селах, розмежованих ще в 60-х роках.

Дослідники зазначають, що заплив двох африканських левів насправді відображає те, як найбільш загрозливі та знакові дикі тварини планети сьогодні змушені робити відчайдушні кроки через тиск з боку людини, що зростає. Плавання через річки й водойми, наповнені високою щільністю хижаків, є одним з таких прикладів, а тому біологи закликають до подальших досліджень зв'язку між тривалими плаваннями та функціональним середовищем проживання великих кішок у регіонах, де сьогодні домінують люди.

Раніше Фокус писав про те, як перетворити лютого лева на милу кішку: вчені знайшли цікавий спосіб.