Вовсе не король джунглей. Разъяренный бегемот заставил льва спасаться бегством (видео)

Исследователи засняли на видео схватку льва и бегемота. Последний оказался куда более грозным животным, чем тот, кого считают королем джунглей.

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Возраст Земли составляет более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества животных. Некоторые из них неприметны, а другие заработали репутацию "королей джунглей". Впрочем, в реальности дела обстоят немного иначе, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что мультфильмы изображают львов "королями джунглей", в мире есть несколько животных, которые не против вступить с ними в схватку. Например, исследователи в Замбии засняли невероятную схватку льва и разъяренного бегемота.

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На видео видно, как самец льва пересекает реку Луангва, в то время как за ним начинает охотиться бегемот. Видео было снято старшим гидом парка Shenton Safaris Патриком, вместе с ним свидетелями инцидента стали и туристы. Все они видели, как лев ретировался от разъяренного бегемота на другой берег реки. Львы и другие крупные кошки на удивление сильные пловцы, и недавние кадры с дрона даже показали, как пара братьев-львов совершила рекордный заплыв в Уганде.

К счастью для льва, ему удалось быстро скрыться и благополучно выбраться на сушу, не пав жертвой разъяренного бегемота.

Вопреки распространенному мнению, бегемоты на самом деле не умеют плавать. Вместо этого они в действительности перемещаются по дну реки. Данные BBC Discover Wildlife свидетельствуют о том, что бегемоты являются одними из самых опасных животных в мире — статистика показывает, что именно эти животные становятся причиной смертей 500 человек в год. Во многом это связано с тем, что бегемоты довольно территориальны и часто опрокидывают лодки, которые отваживаются на их территорию. Для сравнения, львы в среднем ответственны за 22 человеческие смерти в год.

Исследователи отмечают, что самцы львов могут достигать веса до 190 кг и высоты в холке около 1 метра. В то же время взрослый бегемот может весить более 1500 кг, а его рост может достигать 1,5 метра и выше. Как правило, бегемотов считают травоядными, так как они в основном питаются травой и растениями у реки. Однако ученые также наблюдали, как некоторые бегемоты едят мясо, а в самых редких случаях даже друг друга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.