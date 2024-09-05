Гигантский слизень-обжора. Самая большая улитка в мире вырастает до 1 м в длину и весит 18 кг

Представители этого вида не живут на суше, а предпочитают проводить все свое свободное время в водах западной и северной Австралии.

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Наша планета является домом для невероятного количества живых существ: некоторые из них весьма милые, а с другими нам, едва ли, захотелось бы пересекаться. Например, с разъяренным бегемотом, заставившим грозного тигра спасаться бегством. Но есть на Земле и другие странные животные, пишет IFLScience.

Например, в водах западной и северной Австралии велик шанс встретить самую большую улитку в мире, известную как австралийский трубач (Syrinx aruanus). Представители этого вида не живут на суше — их древние предки предпочли остаться в воде и стать прожорливым морских хищником.

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В недавних исследованиях ученые установили, что самым древним предком моллюсков, вероятно, являлся небольшой плоский слизняк, покрытый шипастой броней. Но с тех пор эта группа животных значительно изменила схему тела и создала невероятное количество видов: от самых крошечных, способных уместиться в игольное ушко, до самых больших в мире — размером с бордер-колли.

Австралийский трубач официально является самой большой улиткой в мире, а также самым крупным из ныне живущих брюхоногих моллюсков с раковиной на планете. Как правило, их нога имеет яркий желтый окрас, а также они носят с собой невероятно массивную раковину, которая может достигать в длину 91 сантиметра, а их вес может достигать 18 килограммов.

Полевые наблюдения и анализы фекалий австралийского трубача показали, что он питается крупными полихетами, такими как Polyodontes, Loimia и Diopatra. Жующие улитки были замечены на илистых песчаных отмелях залива Уитнелл в западной Австралии в 2000 году, и как только их заметили, к ним пристали.

По словам авторов исследования 2000 года, во время наблюдений они заметили, что у некоторых особей хоботки были вставлены в большие трубки полихет, у других особей они располагались над большими пустыми трубками полихет, а в других случаях сиринксы покоились в углублениях в осадке. При этом максимальная длина трубки, замеченная учеными составляла 57 сантиметров. Отметим, что наличие длинного выдвижного хоботка необходимо для поедания червей. Исследователи заметили, что некоторые моллюски могли выдвигать свои трубки в червей на 25 сантиметров.

К слову, пустые раковины австралийских трубачей являются популярным предметом коллекционирования, который в прошлом использовался для переноски воды, а также в качестве трубы.

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