Женщина учит дочерей "уроку жизни" относительно денег, угрожая им выселением из дома (фото)

Женщина учит дочерей "уроку жизни" относительно денег, угрожая им выселением из дома
Американка придумала действенные уроки финансовой грамотности для дочерей | Фото: коллаж Фокус

Жительница американского города Атланта (штат Джорджия) и мать двух близняшек ЛаТоя Уитфилд заметила, что ее дети дважды в неделю просят заказать дорогой ужин. Именно тогда она решила научить своих дочерей ответственному отношению к деньгам.

По словам 37-летней женщины, она создала "игровые деньги" и ввела систему еженедельных платежей, чтобы научить детей ответственности и ценности труда, как видно на ролике в TikTok.

Видео женщины с уроками финансовой грамотности для детей стали популярными — набрало более 830 тыс. просмотров. Сама ЛаТоя говорит, что ее дочери Грейс и Отем теперь обязаны платить $80 (3230 грн) за аренду, $10 (410 грн) за электроэнергию и $5 (205 грн) за Wi-Fi и газ. Если они не платят — их "выселяют" в солнечную комнату.

"Я не хочу усложнять им жизнь. Я просто хочу посеять семена всех уроков, которые они получают в это время", — говорит американка, добавив, что инициатива начала месяц назад, и уже дала определенные плоды.

Женщина вспоминает, что все началось во время похода в ресторан, когда девушки захотели одно из самых дорогих блюд меню. Тогда одна из дочерей сказала матери, что мама "получила зарплату", на что ЛаТоя ответила примерно следующее: "О, это только тебе так кажется".

"Поэтому мы вернулись домой, я открыла Canva и создала для них договор аренды, чтобы все выглядело реально, и так все началось", — признается американка.

В "соглашении" женщина предусмотрела вышеуказанные взносы, а за беспорядок в спальне или ванной или за то, что не убирают за собой, девушки получают штрафы. Также если девушки не оплачивают счета, их "выселяют" в солнечную комнату — комфортное помещение, которое мать в шутку называет "улицами".

"Надеюсь, что это будет что-то, что придет им в голову, когда они вырастут и начнут принимать эти решения самостоятельно", — говорит ЛаТоя.

По ее словам, она также премирует девушек за хорошие оценки и отличное поведение, а также когда Грейс и Отем умело "решают между собой конфликты". Именно так, по мнению ЛаТои, мать близняшек хочет привить реальные уроки жизни и понимание финансовой ответственности.

"Девушки очень ответственные и самостоятельные. Они могут готовить на газовой плите самостоятельно и тщательно убирать свои ванные комнаты. Они даже следят за своими оценками. Я надеюсь, что они не только научатся, но и запомнят этот опыт навсегда", — резюмирует жительница Атланты.

