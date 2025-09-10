Женщина учит дочерей "уроку жизни" относительно денег, угрожая им выселением из дома (фото)

Жительница американского города Атланта (штат Джорджия) и мать двух близняшек ЛаТоя Уитфилд заметила, что ее дети дважды в неделю просят заказать дорогой ужин. Именно тогда она решила научить своих дочерей ответственному отношению к деньгам.

Related video

По словам 37-летней женщины, она создала "игровые деньги" и ввела систему еженедельных платежей, чтобы научить детей ответственности и ценности труда, как видно на ролике в TikTok.

Видео женщины с уроками финансовой грамотности для детей стали популярными — набрало более 830 тыс. просмотров. Сама ЛаТоя говорит, что ее дочери Грейс и Отем теперь обязаны платить $80 (3230 грн) за аренду, $10 (410 грн) за электроэнергию и $5 (205 грн) за Wi-Fi и газ. Если они не платят — их "выселяют" в солнечную комнату.

"Я не хочу усложнять им жизнь. Я просто хочу посеять семена всех уроков, которые они получают в это время", — говорит американка, добавив, что инициатива начала месяц назад, и уже дала определенные плоды.

Женщина вспоминает, что все началось во время похода в ресторан, когда девушки захотели одно из самых дорогих блюд меню. Тогда одна из дочерей сказала матери, что мама "получила зарплату", на что ЛаТоя ответила примерно следующее: "О, это только тебе так кажется".

"Поэтому мы вернулись домой, я открыла Canva и создала для них договор аренды, чтобы все выглядело реально, и так все началось", — признается американка.

В "соглашении" женщина предусмотрела вышеуказанные взносы, а за беспорядок в спальне или ванной или за то, что не убирают за собой, девушки получают штрафы. Также если девушки не оплачивают счета, их "выселяют" в солнечную комнату — комфортное помещение, которое мать в шутку называет "улицами".

"Надеюсь, что это будет что-то, что придет им в голову, когда они вырастут и начнут принимать эти решения самостоятельно", — говорит ЛаТоя.

По ее словам, она также премирует девушек за хорошие оценки и отличное поведение, а также когда Грейс и Отем умело "решают между собой конфликты". Именно так, по мнению ЛаТои, мать близняшек хочет привить реальные уроки жизни и понимание финансовой ответственности.

"Девушки очень ответственные и самостоятельные. Они могут готовить на газовой плите самостоятельно и тщательно убирать свои ванные комнаты. Они даже следят за своими оценками. Я надеюсь, что они не только научатся, но и запомнят этот опыт навсегда", — резюмирует жительница Атланты.

Ранее Фокус рассказывал, как женщине удается избежать детских истерик в самые напряженные моменты. Другие родители уже подтверждают, что этот метод работает даже для уборки и приучения к горшку.

Впоследствии стало известно, что успешная мать не отдает своих детей в школу. Кассанн Кларк говорит, что отсутствие документа о полном среднем образовании не помешало ей создать несколько удивительных бизнесов-проектов.