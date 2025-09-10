Жінка вчить доньок "уроку життя" щодо грошей, погрожуючи їм виселенням з дому (фото)

Мешканка американського міста Атланта (штат Джорджія) і мати двох близнючок ЛаТоя Вітфілд помітила, що її діти двічі на тиждень просять замовити дорогу вечерю. Саме тоді вона вирішила навчити своїх доньок відповідальному ставленню до грошей.

За словами 37-річної жінки, вона створила "ігрові гроші" та запровадила систему щотижневих платежів, аби навчити дітей відповідальності та цінності праці, як видно на ролику в TikTok.

Відео жінки з уроками фінансової грамотності для дітей стали популярними — набрало понад 830 тис. переглядів. Сама ЛаТоя говорить, що її доньки Грейс та Отем тепер зобов’язані платити $80 (3230 грн) за оренду, $10 (410 грн) за електроенергію та $5 (205 грн) за Wi-Fi та газ. Якщо вони не сплачують — їх "виселяють" до сонячної кімнати.

"Я не хочу ускладнювати їм життя. Я просто хочу посіяти насіння всіх уроків, які вони отримують у цей час", — говорить американка, додавши, що ініціатива почала місяць тому, і вже дала певні плоди.

Жінка пригадує, що все почалося під час по ходу в ресторан, коли дівчата захотіли одну з найдорожчих страв меню. Тоді одна з доньок сказала матері, що мама "отримала зарплату", на що ЛаТоя відповіла приблизно наступне: "О, це тільки тобі так здається".

"Тож ми повернулися додому, я відкрила Canva і створила для них договір оренди, щоб усе виглядало реально, і так усе почалося", — зізнається американка.

В "угоді" жінка передбачила вищевказані внески, а за безлад у спальні або ванній чи за те, що не прибирають за собою, дівчата отримують штрафи. Також якщо дівчата не сплачують рахунки, їх "виселяють" у сонячну кімнату — комфортне приміщення, яке мати жартома називає "вулицями".

"Сподіваюся, що це буде щось, що спаде їм на думку, коли вони виростуть і почнуть приймати ці рішення самостійно", — говорить ЛаТоя.

За її словами, вона також преміює дівчат за хороші оцінки та чудову поведінку, а також коли Грейс та Отем вміло "розв'язують між собою конфлікти". Саме так, на думку ЛаТої, мати близнючок хоче прищепити реальні уроки життя та розуміння фінансової відповідальності.

"Дівчата дуже відповідальні та самостійні. Вони можуть готувати на газовій плиті самостійно та ретельно прибирати свої ванні кімнати. Вони навіть стежать за своїми оцінками. Я сподіваюся, що вони не лише навчаться, а й запам’ятають цей досвід назавжди", — резюмує мешканка Атланти.

