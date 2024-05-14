"У мене немає атестата": успішна мати пояснила, чому не віддає своїх дітей у школу (відео)

Кассанн Кларк каже, що відсутність документа про повну середню освіту не завадила їй створити кілька дивовижних бізнесів-проєктів.

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Бізнесвумен та мати двох дітей Кассанн Кларк з графства Кент (Велика Британія) розповіла, що її доньки більше не ходять до школи, бо вона вважає, що навчання там схоже на "в'язницю". Жінка поділилась думками на сторінці у TikTok.

Кларк вирішила забрати своїх доньок, 8-річну Баг та 9-річну Банні, зі школи, оскільки їй не подобаються уроки та навчальна програма. На думку британки, набагато краще перевести малечу на домашнє навчання.

"Школа — це в'язниця. Дитина сидить у класі 8 годин на день, а їй навіть забороняють розмовляти з сусідом, який сидить поруч. Вважаю, що діти більше дізнаються із зовнішнього світу, аніж сидячи в класі та вивчаючи те, що їм ніколи не знадобиться", — впевнена Кассанн.

Тепер мати платить по 400-500 фунтів стерлінгів на місяць за щотижневі приватні уроки для своїх доньок, а решту часу вони проводять за корисними заняттями, які запам’ятаються їм на все життя: навчаються разом з бабусею готувати з нуля або ходять на плавання.

"Завдання з алгебри можна знайти в Google або, зрештою, порахувати на калькуляторі. Я думаю, що це про здоровий глузд. Набагато важливіше навчити дитину стрибати в літак та подорожувати світом, ніж сидіти з нею в класі", — розповіла жінка у відеоролику, який набрав майже пів мільйона переглядів.

Бізнесвумен та мати двох дітей Кассанн Кларк не віддала своїх доньок до школи Фото: Flickr

Британка додала, що у неї немає атестата про повну середню освіту, але це не завадило їй створити кілька дивовижних бізнесів-проєктів.

Багато користувачів мережі підтримало цю позицію.

"Школи — це найбільший провал! Там нічому не вчать!";

"Мої ходили в 4 і 5 клас. Забрала їх зі школи минулого року і ніколи не озиралася назад!";

"Набагато краще опанувати корисні навички, які нам знадобляться";

"Це, безумовно, набагато краще для психічного здоров'я дитини";

"Ви дивовижна мама".

Однак далеко не всі повністю підтримують домашню освіту. Один з юзерів поділився своєю історією.

"Мені це подобається, але моя мама дозволила мені покинути навчання після отримання атестата про повну загальну середню освіту. Минуло 25 років… Зараз хотів би, щоб вона натомість спробувала мене заохотити", — написав він під відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про батька-одинака Адама Сайзмора з містечка Оксфорд (штат Огайо, США), який потрапив до в’язниці через скандал з домашнім завданням для його дитини. 29 лютого розлючений чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння зв’язався зі співробітниками закладу, де навчається його син.

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