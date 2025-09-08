Будильник проти істерик: мама з TikTok показала лайфхак, що підкорив батьків (відео)

Молода мама поділилася хитрістю, яка допомагає уникати дитячих істерик у найнапруженіші моменти. Інші батьки вже підтверджують, що цей метод працює навіть для прибирання та привчання до горщика.

Мати на ім’я Лаура розповіла у TikTok про простий прийом, який, за її словами, щоразу рятує її від сліз та криків доньки. За її словами, ідея з’явилася випадково після поради її мами, і тепер це стало справжнім ритуалом у родині.

Зазвичай проблеми починалися, коли настав час повертатися додому.

"Моїй доньці два роки, і вона ніколи не хоче йти від бабусі й дідуся, бо їй там занадто весело", – розповіла жінка. Попередження у стилі "через хвилину ми йдемо" не допомагали: дитина протестувала й плакала.

Тоді бабуся запропонувала просте рішення — увімкнути будильник на телефоні. Лаура вирішила перевірити цей спосіб: "Я сказала доньці, що коли задзвонить мамин телефон, час збиратися". На диво, дівчинка без жодних протестів піднялася і попрямувала до дверей.

Молода мама зізналася, що спершу подумала про випадковість, але результат повторювався знову й знову. Тепер вона застосовує цей прийом навіть у більш складних ситуаціях.

"Телефон дзвонить, і вона каже: "О, це означає, що час піти на горщик", — і робить це без капризів", – додала Лаура.

Жінка впевнена: сигнал спрацьовує як своєрідний тригер, змінюючи реакцію дитини. "Ніби щось у цьому звуці вмить перемикає її мозок, і вона охоче робить те, чого хвилину тому категорично відмовлялася", – підсумувала мама.

Молода мати Лаура у TikTok

У коментарях до відео багато батьків погодилися, що метод діє.

"Підходить для всього, навіть прибирання стає простішим", – зазначив один користувач. Інший додав: "Ми ставимо таймер постійно — і він завжди працює".

Третій коментатор зізнався, що таким прийомом користувався ще тоді, коли його власні діти були маленькими, і результат був бездоганним.

