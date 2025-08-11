"Капризна" дитина влаштувала погром у будинку блогера через коштовну Лабубу (фото)

Хлопчик розбив скляну стелю та люстру в гостях, впавши в істерику через ляльку. Він вимагав Лабубу, прикрашену коштовностями, але забаганку відмовились виконувати.

Китайський блогер заявив, що "капризний" малюк, якому відмовили в іграшці Лабубу, розбив скляну стелю та кришталеву люстру. Це призвело до збитків у розмірі 56 тисяч доларів. Історією, про яку стало відомо із соцмереж, поділились у виданні South China Morning Post.

В гості до інфлюенсера прийшов його родич з дитиною. Маленький хлопчик помітив у будинку Лабубу, прикрашену дорогими прикрасами, і влаштував істерику, вимагаючи таку ляльку. Коли ж йому відмовили, він "влаштував великий скандал" і розридався.

У приступі люті дитина схопила пульт дистанційного керування і підкинула його в повітря. Так було розбите дзеркальне скло стелі у вітальні, яке вартує 14 тисяч доларів. Окрім того, була пошкоджена дорога італійська люстра з кришталю, ціна якої перевищує 40 тисяч доларів.

Блогер опублікував фото наслідків погрому у гніві, показавши уламки скла на підлозі та розбиту люстру.

Фото люстри, яку розбив маленький хлопчик через відмову у ляльці Фото: RedNote

"Тільки для ремонту стелі потрібно зняти й замінити всі скляні панелі, які залишилися", — зазначив він.

Однак, зі слів інфлюенсера, жодного каяття хлопчик не виказав. Його батьки просили не розголошувати ситуацію, бо це нібито може вплинути на настрій дитини. Водночас сплатити збитки сім’я не готова, запропонувавши лише 2 800 доларів компенсації й аргументувавши це бідністю.

"Ми бідні й не можемо дозволити собі компенсацію. Немає сенсу звертатися до суду, будь ласка, не втягуйте в це дитину", — сказали батьки.

Вони обіцяли виплатити 2 800 доларів двома частинами й для цього "продати все, що мають". Блогер неохоче погодився, підкресливши, що "старші завжди люблять використовувати родинні зв'язки як емоційний шантаж".

Історія про погром через каприз викликала емоційні обговорення у соцмережах. Частина користувачів побачила проблему у вихованні дитини, а інші порадили звертатись до суду. Також інфлюенсеру запропонували порадіти, що скло нікого не поранило.

