"Капризный" ребенок устроил погром в доме блогера из-за ценной Лабубы (фото)

Мальчик разбил стеклянный потолок и люстру в гостях, впав в истерику из-за куклы. Он требовал Лабубу, украшенную драгоценностями, но прихоть отказались выполнять.

Related video

Китайский блогер заявил, что "капризный" малыш, которому отказали в игрушке Лабубу, разбил стеклянный потолок и хрустальную люстру. Это привело к убыткам в размере 56 тысяч долларов. Историей, о которой стало известно из соцсетей, поделились в издании South China Morning Post.

В гости к инфлюенсеру пришел его родственник с ребенком. Маленький мальчик заметил в доме Лабубу, украшенную дорогими украшениями, и устроил истерику, требуя такую куклу. Когда же ему отказали, он "устроил большой скандал" и разрыдался.

В приступе ярости ребенок схватил пульт дистанционного управления и подбросил его в воздух. Так было разбито зеркальное стекло потолка в гостиной, которое стоит 14 тысяч долларов. Кроме того, была повреждена дорогая итальянская дорогая люстра из хрусталя, цена которой превышает 40 тысяч долларов.

Блогер опубликовал фото последствий погрома в гневе, показав осколки стекла на полу и разбитую люстру.

Фото люстры, которую разбил маленький мальчик из-за отказа в кукле Фото: RedNote

"Только для ремонта потолка нужно снять и заменить все стеклянные панели, которые остались", — отметил он.

Однако, по словам инфлюенсера, никакого раскаяния мальчик не выказал. Его родители просили не разглашать ситуацию, потому что это якобы может повлиять на настроение ребенка. В то же время оплатить убытки семья не готова, предложив лишь 2 800 долларов компенсации и аргументировав это бедностью.

"Мы бедные и не можем позволить себе компенсацию. Нет смысла обращаться в суд, пожалуйста, не втягивайте в это ребенка", — сказали родители.

Они обещали выплатить 2 800 долларов двумя частями и для этого "продать все, что имеют". Блогер неохотно согласился, подчеркнув, что "старшие всегда любят использовать родственные связи как эмоциональный шантаж".

История о погроме из-за каприза вызвала эмоциональные обсуждения в соцсетях. Часть пользователей увидела проблему в воспитании ребенка, а другие посоветовали обращаться в суд. Также инфлюенсеру предложили порадоваться, что стекло никого не посоветовали.

Напомним, кошка Коко стала популярной в соцсетях из-за кражи. Владелец любимицы рассказал, что даже она пытается быть в тренде.

Студентка взяла свою куклу Лабубу на выпускной, загнав вице-президента университета в неловкую ситуацию. Девушка вспомнила, что он "на секунду растерялся", а потом переспросил, не популярная ли это в последнее время игрушка из соцсетей.