Від цього тільки гірше: чому батьки не повинні "робити дітей щасливими"

Першим інстинктом багатьох батьків, коли їхня дитина сумує, є спроба підбадьорити її. Постійне втручання, щоб підняти настрій вашої дитини у важкі моменти, заважає її стійкості, роблячи її менш емоційно та психічно підготовленою до подолання складних обставин.

Це критична помилка, каже Беккі Кеннеді, клінічна психологиня, яка отримала освіту в Колумбійському університеті, та мати трьох дітей. Про це пише CNBC.

Не будьте супергероєм

Натомість, зробіть своїм завданням надавати підтримку чи пораду та будьте тим, хто слухає, а не супергероєм, коли це необхідно, каже Кеннеді.

"Завдання батьків ніколи не полягає в тому, щоб зробити свою дитину щасливою чи згладити кожну нерівність на дорозі", — зазначила психологиня. За її словами, завдання батьків у ці важкі моменти полягає в тому, щоб побачити більш здібну версію дитини, ніж вона сама.

Діти навчаються, псуючи речі, розчаровуючи та не домагаючись свого, каже експертка. Якщо ви постійно зосереджені на тому, щоб зробити їх щасливими, замість того, щоб допомогти їм керувати всім спектром своїх емоцій та належним чином діяти відповідно до своїх почуттів, ви робите своїм дітям ведмежу послугу.

"Навчання — це дуже безладно. Навчання передбачає зрив. Воно передбачає казати: "Я такий дурний" і "Я не можу цього зробити", — зазначила Кеннеді.

Втручання позбавляє їх можливості самостійно вивчити це.

Дайте дитині змогу самостійно знайти рішення

Наприклад, наступного разу, коли ваша дитина матиме труднощі з домашнім завданням з математики, дайте їй змогу самостійно знайти рішення. Вони можуть плакати, відчувати певну залежність або благати вас розв’язати задачу за них. Кеннеді рекомендує відповісти щось на кшталт:

"Ти маєш рацію. Ця математична задача справді складна. Вона здається важкою, бо вона складна. І я можу сидіти поруч з тобою, я можу перевірити тебе, я можу перевести подих разом з тобою — але я не збираюся робити це за тебе, бо знаю, що ти зможеш у цьому розібратися. Я вірю в тебе. Ми можемо пройти через це разом".

Якщо ви це зробите, то досить швидко помітите більшу стійкість — у вашій дитині та у собі, каже Кеннеді. Ви побачите, що можете спокійніше переносити їхнє розчарування, і що вони швидше регулюють свої емоції, менше покладаючись на вас та більше на власні сили.

