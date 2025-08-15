От этого только хуже: почему родители не должны "делать детей счастливыми"

Первым инстинктом многих родителей, когда их ребенок грустит, является попытка подбодрить его. Постоянное вмешательство, чтобы поднять настроение вашего ребенка в трудные моменты, мешает его устойчивости, делая его менее эмоционально и психически подготовленным к преодолению сложных обстоятельств.

Это критическая ошибка, говорит Бекки Кеннеди, клинический психолог, получившая образование в Колумбийском университете, и мать троих детей. Об этом пишет CNBC.

Не будьте супергероем

Вместо этого, сделайте своей задачей оказывать поддержку или совет и будьте тем, кто слушает, а не супергероем, когда это необходимо, говорит Кеннеди.

"Задача родителей никогда не заключается в том, чтобы сделать своего ребенка счастливым или сгладить каждое неравенство на дороге", — отметила психолог. По ее словам, задача родителей в эти трудные моменты заключается в том, чтобы увидеть более способную версию ребенка, чем он сам.

Дети учатся, портя вещи, разочаровываясь и не добиваясь своего, говорит эксперт. Если вы постоянно сосредоточены на том, чтобы сделать их счастливыми, вместо того, чтобы помочь им управлять всем спектром своих эмоций и должным образом действовать в соответствии со своими чувствами, вы делаете своим детям медвежью услугу.

"Обучение — это очень беспорядочно. Обучение предполагает срыв. Оно предполагает говорить: "Я такой глупый" и "Я не могу этого сделать", — отметила Кеннеди.

Вмешательство лишает их возможности самостоятельно изучить это.

Вмешательство лишает их возможности самостоятельно учиться Фото: pexels.com

Дайте ребенку возможность самостоятельно найти решение

Например, в следующий раз, когда ваш ребенок будет испытывать трудности с домашним заданием по математике, дайте ему возможность самостоятельно найти решение. Они могут плакать, чувствовать определенную зависимость или умолять вас решить задачу за них. Кеннеди рекомендует ответить что-то вроде:

"Ты прав. Эта математическая задача действительно сложная. Она кажется сложной, потому что она сложная. И я могу сидеть рядом с тобой, я могу проверить тебя, я могу перевести дыхание вместе с тобой — но я не собираюсь делать это за тебя, потому что знаю, что ты сможешь в этом разобраться. Я верю в тебя. Мы можем пройти через это вместе".

Дайте ребенку возможность самостоятельно найти решение Фото: LinkedIn

Если вы это сделаете, то довольно быстро заметите большую устойчивость — в вашем ребенке и в себе, говорит Кеннеди. Вы увидите, что можете спокойнее переносить их разочарование, и что они быстрее регулируют свои эмоции, меньше полагаясь на вас и больше на собственные силы.

