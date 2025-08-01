Психолог озвучила 6 тем, о которых ни в коем случае нельзя врать детям

Почти каждый родитель рассказывает своему ребенку "маленькую ложь". Истории о Санте и зубной фее вызывают восторг и радость. Но не вся ложь имеет положительный эффект.

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Джули Фрага, лицензированный психолог с почти двадцатилетним опытом работы с молодыми родителями, видела ложь, которую иногда говорят родители с добрыми намерениями. Иногда они имеют целью защитить чувства ребенка или мотивировать к хорошему поведению, однако это может навредить, пишет CNBC.

Невинная ложь может навредить здоровью, благополучию, отношениям и карьере вашего ребенка в долгосрочной перспективе.

Вот шесть распространенных мифов, которые говорят родители и которые могут мешать их детям добиваться успеха:

1. "Если ты приложишь усилия, ты можешь достичь чего угодно"

Эта фраза часто используется, чтобы поощрить детей упорно работать или стремиться к своим мечтам. Но эти слова могут иметь обратный эффект.

Если детям говорят, что все возможно, они могут обвинять себя, когда дела идут не так, как им хотелось, или испытывать разочарование, когда их упорный труд не окупается. Лучше быть реалистом.

2. "Нельзя быть эгоистом"

В конце концов, такое поведение имеет негативный подтекст. Часто оно сочетается с плохими манерами, подлостью и нарциссизмом.

Но вот правда: эгоизм не всегда плох.

Для детей иногда полезно ставить себя на первое место. Не делиться с другом может быть эгоистично, но перенос планов, когда они устали, — это забота о себе. Это то, что психологи называют "здоровым эгоизмом". Это может повысить самооценку и благополучие.

3. "Нужно смотреть на светлую сторону"

Родители часто говорят это, потому что трудно видеть, как их ребенок страдает, независимо от того, читает ли он плохие новости или расстроен из-за чего-то.

Иногда позитивное отношение может помочь уменьшить стресс, особенно когда вы испытываете тревогу. Но это не исправляет все. И говорить детям всегда смотреть на мир с оптимизмом — не самое здоровое послание.

Это передает, что ложный позитив — это способ справляться с тяжелыми чувствами. Когда дети чувствуют себя подавленными, грустными или напуганными, этот совет сводит на нет то, через что они проходят, и может заставить их чувствовать, что им нужно прятать свои истинные чувства.

Дайте своим детям знать, что "это нормально, когда с вами не все в порядке". Признайте, что жизнь может быть трудной, и напомните им, что вы будете рядом, чтобы помочь им пройти через любые трудности, большие или малые.

Признайте, что жизнь может быть трудной Фото: pexels.com

4. "Ты можешь все сделать сам!"

Большинство родителей стремятся воспитывать независимых детей. Но повторение этого может означать, что просить о помощи и полагаться на других недопустимо. Это делает их слабыми или некомпетентными.

Более сбалансированный подход заключается в том, чтобы поощрять независимость, соответствующую возрасту, и давать детям разрешение просить и принимать помощь, когда она им нужна.

5. "Взрослые не плачут"

Когда дети воспринимают эти слова, они начинают ассоциировать грусть, страх или гнев со стыдом и виной. Как следствие — избегание, самокритика и перфекционизм.

Дайте своим детям знать, что плакать — это нормально.

Плакать — это нормально Фото: pexels.com

6. "Честность — это всегда хорошо"

Хотя быть правдивым — это важная ценность, ложь может быть приемлемой.

Иногда член семьи дарит странные подарки на день рождения или настаивает на том, чтобы приготовить всем ужин, даже если он не умеет готовить. В таких ситуациях вам или вашему ребенку может быть нормально врать. Ложь, которая защищает чувства кого-то другого в отношении безобидных действий, не является плохой.

Но научите своего ребенка разнице. Объясните, когда можно говорить ложь и почему.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, небольшие ежедневные ритуалы могут помочь людям чувствовать более прочную связь в отношениях.