Психологиня озвучила 6 тем, про які в жодному разі не можна брехати дітям

Майже кожен батько чи мати розповідають своїй дитині "маленьку брехню". Історії про Санту та зубну фею викликають захоплення та радість. Але не вся брехня має позитивний ефект.

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Джулі Фрага, ліцензована психологиня з майже двадцятирічним досвідом роботи з молодими батьками, бачила брехню, яку іноді говорять батьки з добрими намірами. Іноді вони мають на меті захистити почуття дитини або мотивувати до гарної поведінки, проте це може нашкодити, пише CNBC.

Невинна брехня може зашкодити здоров'ю, благополуччю, стосункам і кар'єрі вашої дитини в довгостроковій перспективі.

Ось шість поширених міфів, які говорять батьки, що можуть заважати їхнім дітям досягати успіху:

1. "Якщо ти докладеш зусиль, ти можеш досягти чого завгодно"

Ця фраза часто використовується, щоб заохотити дітей наполегливо працювати або прагнути до своїх мрій. Але ці слова можуть мати зворотний ефект.

Якщо дітям кажуть, що все можливо, вони можуть звинувачувати себе, коли справи йдуть не так, як їм хотілося, або відчувати розчарування, коли їхня наполеглива праця не окупається. Краще бути реалістом.

2. "Не можна бути егоїстом"

Зрештою, така поведінка має негативний підтекст. Часто вона поєднується з поганими манерами, підлістю та нарцисизмом.

Але ось правда: егоїзм не завжди поганий.

Для дітей іноді корисно ставити себе на перше місце. Не ділитися з другом може бути егоїстично, але перенесення планів, коли вони втомилися, – це турбота про себе. Це те, що психологи називають "здоровим егоїзмом". Це може підвищити самооцінку та благополуччя.

3. "Потрібно дивитися на світлу сторону"

Батьки часто кажуть це, бо важко бачити, як їхня дитина страждає, незалежно від того, чи читає вона погані новини, чи засмучена через щось.

Іноді позитивне ставлення може допомогти зменшити стрес, особливо коли ви відчуваєте тривогу. Але це не виправляє все. І говорити дітям завжди дивитися на світ з оптимізмом — не найздоровіше послання.

Це передає, що хибний позитив — це спосіб справлятися з важкими почуттями. Коли діти почуваються пригніченими, сумними або наляканими, ця порада зводить нанівець те, через що вони проходять, і може змусити їх відчувати, що їм потрібно ховати свої істинні почуття.

Дайте своїм дітям знати, що "це нормально, коли з вами не все гаразд". Визнайте, що життя може бути важким, і нагадайте їм, що ви будете поруч, щоб допомогти їм пройти через будь-які труднощі, великі чи малі.

Визнайте, що життя може бути важким Фото: pexels.com

4. "Ти можеш все зробити сам!"

Більшість батьків прагнуть виховувати незалежних дітей. Але повторення цього може означати, що просити про допомогу та покладатися на інших неприпустимо. Це робить їх слабкими або некомпетентними.

Більш збалансований підхід полягає в тому, щоб заохочувати незалежність, відповідну віку, та давати дітям дозвіл просити та приймати допомогу, коли вона їм потрібна.

5. "Дорослі не плачуть"

Коли діти сприймають ці слова, вони починають асоціювати смуток, страх чи гнів із соромом та провиною. Як наслідок — уникнення, самокритика та перфекціонізм.

Дйте своїм дітям знати, що плакати – це нормально.

Плакати – це нормально Фото: pexels.com

6. "Чесність – це завжди добре"

Хоча бути правдивим – це важлива цінність, брехня може бути прийнятною.

Іноді член сім'ї дарує дивні подарунки на день народження або наполягає на тому, щоб приготувати всім вечерю, навіть якщо він не вміє готувати. У таких ситуаціях вам або вашій дитині може бути нормально брехати. Брехня, яка захищає почуття когось іншого щодо нешкідливих дій, не є поганою.

Але навчіть свою дитину різниці. Поясніть, коли можна говорити брехню і чому.

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Крім того, невеликі щоденні ритуали можуть допомогти людям відчувати міцніший зв'язок у стосунках.