Будильник против истерик: мама из TikTok показала лайфхак, покоривший родителей (видео)

Молодая мама поделилась хитростью, которая помогает избегать детских истерик в самые напряженные моменты. Другие родители уже подтверждают, что этот метод работает даже для уборки и приучения к горшку.

Мать по имени Лаура рассказала в TikTok о простом приеме, который, по ее словам, каждый раз спасает ее от слез и криков дочери. По ее словам, идея появилась случайно после совета ее мамы, и теперь это стало настоящим ритуалом в семье.

Обычно проблемы начинались, когда пришло время возвращаться домой.

"Моей дочери два года, и она никогда не хочет уходить от бабушки и дедушки, потому что ей там слишком весело", — рассказала женщина. Предупреждения в стиле "через минуту мы уходим" не помогали: ребенок протестовал и плакал.

Тогда бабушка предложила простое решение — включить будильник на телефоне. Лаура решила проверить этот способ: "Я сказала дочери, что когда зазвонит мамин телефон, время собираться". На удивление, девочка без всяких протестов поднялась и направилась к двери.

Молодая мама призналась, что сначала подумала о случайности, но результат повторялся снова и снова. Теперь она применяет этот прием даже в более сложных ситуациях.

"Телефон звонит, и она говорит: "О, это значит, что пора пойти на горшок", — и делает это без капризов", — добавила Лаура.

Женщина уверена: сигнал срабатывает как своеобразный триггер, меняя реакцию ребенка. "Будто что-то в этом звуке моментально переключает его мозг, и он охотно делает то, от чего минуту назад категорически отказывался", — подытожила мама.

Молодая мать Лаура в TikTok

В комментариях к видео многие родители согласились, что метод действует.

"Подходит для всего, даже уборка становится проще", — отметил один пользователь. Другой добавил: "Мы ставим таймер постоянно — и он всегда работает".

Третий комментатор признался, что таким приемом пользовался еще тогда, когда его собственные дети были маленькими, и результат был безупречным.

