Блюда впечатляют: мужчина устроил эксперимент и попробовал "секретное меню" McDonald's (видео)

Любитель фастфуда решил проверить, способны ли нестандартные позиции McDonald's превзойти традиционные бургеры. Его эксперимент вызвал дискуссии в соцсетях.

Пользователь TikTok OmarTheCritic рассказал, что заказал два блюда из так называемого "секретного меню" и специально сравнил их с привычными предложениями сети. Он признался: "Я взял два блюда из секретного меню McDonald's и заказывал их во время каждого визита".

По словам блогера, первым он попробовал бургер Sea and Air — это вариация классического четвертьфунтового с сыром, но с дополнительной куриной и рыбной котлетами. Чтобы получить такое сочетание, нужно либо купить бургеры отдельно и составить их самостоятельно, либо же настроить заказ в киоске самообслуживания. Пораженный результатом, он отметил: "Это действительно работает! Не хватает только (дополнительного, — ред.) соуса".

Далее он оценил куриный Биг Мак — тот самый культовый бургер, но с кусочками курицы вместо говядины. Эта версия недавно появлялась в избранных заведениях McDonald's в Великобритании как промо-новинка и временно вернулась в рамках акции "Монополия". Его вердикт был однозначным — "намного лучше".

Комментаторы активно отреагировали на видео. Один написал: "Куриный Биг Мак — это не секретное блюдо в меню, которое может получить каждый". Другой пользователь отметил: "Вам всем не повезло, что в меню нет куриного Биг-Мака. В Норвегии его можно купить из обычного меню". Третий пошутил: "Мысль недействительна. Причина: выплюнул соленый огурец".

Несмотря на популярность "секретного меню", McDonald's официально его не предлагает. Все вариации состоят из имеющихся ингредиентов, которые можно комбинировать во время заказа. В некоторых ресторанах клиентов готовы обслужить по индивидуальному запросу, но часто приходится покупать составляющие отдельно и собирать блюдо собственноручно.

Бывший корпоративный шеф-повар сети Майк Харач, который работал в McDonald's до 2019 года, также раскрыл "секреты меню" на своем TikTok, в частности ингредиенты знаменитого соуса для Биг Мака. Его публикации собрали многочисленные отзывы и вдохновили пользователей попробовать приготовить домашние версии любимых бургеров.

