Страви вражають: чоловік влаштував експеримент та скуштував "секретне меню" McDonald's (відео)

Любитель швидкоїжі вирішив перевірити, чи здатні нестандартні позиції McDonald's перевершити традиційні бургери. Його експеримент викликав дискусії в соцмережах.

Користувач TikTok OmarTheCritic розповів, що замовив дві страви з так званого "секретного меню" та спеціально порівняв їх зі звичними пропозиціями мережі. Він зізнався: "Я взяв дві страви з секретного меню McDonald's і замовляв їх під час кожного візиту".

За словами блогера, першим він скуштував бургер Sea and Air — це варіація класичного чвертьфунтового з сиром, але з додатковою курячою та рибною котлетами. Щоб отримати таке поєднання, потрібно або купити бургери окремо та скласти їх самостійно, або ж налаштувати замовлення в кіоску самообслуговування. Вражений результатом, він зазначив: "Це справді працює! Бракує лише (додаткового, – ред.) соусу".

Далі він оцінив курячий Біг Мак — той самий культовий бургер, але зі шматочками курки замість яловичини. Ця версія нещодавно з’являлася у вибраних закладах McDonald's у Великій Британії як промоційна новинка й тимчасово повернулася в межах акції "Монополія". Його вердикт був однозначним — "набагато краще".

Користувач TikTok OmarTheCritic

Коментатори активно відреагували на відео. Один написав: "Курячий Біг Мак — це не секретна страва в меню, яку може отримати кожен". Інший користувач зазначив: "Вам усім не пощастило, що в меню немає курячого Біг-Маку. У Норвегії його можна купити зі звичайного меню". Третій пожартував: "Думка недійсна. Причина: виплюнув солоний огірок".

Попри популярність "секретного меню", McDonald's офіційно його не пропонує. Усі варіації складаються з наявних інгредієнтів, які можна комбінувати під час замовлення. У деяких ресторанах клієнтів готові обслужити за індивідуальним запитом, але часто доводиться купувати складові окремо й збирати страву власноруч.

Колишній корпоративний шеф-кухар мережі Майк Харач, який працював у McDonald's до 2019 року, також розкрив "секрети меню" на своєму TikTok, зокрема інгредієнти знаменитого соусу для Біг Маку. Його публікації зібрали численні відгуки та надихнули користувачів спробувати приготувати домашні версії улюблених бургерів.

