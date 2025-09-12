Мама позволяет детям ругаться и не благодарить: как это изменило ее семью (фото)

Блогер и инфлюенсер Мелисса Петро рассказывает, что ее методы воспитания детей часто критикуют. В то же время сама женщина убеждена, что отсутствие слов благодарности и употребление ее потомками бранных слов заставляет гордиться их честностью.

Будучи матерью 7-летнего Оскара и 5-летней Молли, она старается придерживаться с ними правила "быть собой", рассказывает американка в колонке для Businness Insider.

Недавно она с детьми приехала знакомиться с потенциальными арендодателями, который оказались пожилые супруги, которые сдавали свой дом на зиму. Сама американка представляла, как "мы там будем жить, и очень хотела произвести идеальное впечатление".

"Когда хозяева наклонились поздороваться с моим семилетним Оскаром, он отвернулся и сделал вид, что их не замечает. Женщина еще раз ласково обратилась, но тщетно — сын только буркнул что-то о телефоне. Я протянула ему свой, чтобы снять напряжение, и перевела внимание на пятилетнюю дочь Молли — нашу маленькую "дипломатку". Она открытая и очаровательная, полная противоположность брату в таких моментах", — рассказывает госпожа Петро.

Женщина признается, что когда Оскар так себя ведет, у нее срабатывает рефлекс — извиниться, доказать всем вокруг, что мы нормальная семья. Однако американка говорит, что будто снова и снова напоминает себе, что поведение детей не является "мерилом характера".

"Оскар — замечательный мальчик: сообразительный, остроумный, фантазер. Просто он не из тех, кто поддерживает взрослые разговоры. Ему естественнее нахмуриться или молчать, чем делать вежливую "маску". Для ребенка с признаками нейроразнообразия это вполне нормально. То, что большинство взрослых воспринимает как элементарные манеры — поздороваться по требованию, смотреть в глаза, поддакивать из вежливости — ему не свойственно", — говорит женщина.

Сама мать двоих детей говорит, что несмотря на отсутствие формального диагноза аутизма Оскару трудно придерживаться "социальных правил" общения — когда и как вступать в разговор, делать паузы, "считывать атмосферу". К этому добавляется еще и тревожность — встречи с незнакомцами для него непростые. Когда взрослые настаивают: "Что надо сказать?", он просто закрывается и убегает. В то же время Молли, семейная "амбассадорка", тоже не всегда образец вежливости.

"В нашей семье нет запретов на "плохие" слова, поэтому иногда и от нее можно услышать крепкое словечко. Да и мы с мужем не святые — говорим прямо, порой резко. Многие взрослые до сих пор ждут от детей волшебных "пожалуйста" и "спасибо", будто это доказательство воспитания. Иногда я ловлю себя на мысли, что люди могут подумать: мы просто не умеем воспитывать. Но потом напоминаю себе: чужие суждения не имеют значения, даже при подаче заявки на аренду", — признается Мелисса.

По словам американки, их новые арендодатели это поняли. Когда Оскар во второй раз проигнорировал попытку хозяйки завязать разговор, она поняла, что ее сын — не грубый и не "испорченный", он просто является "другим".

"Я горжусь этой честностью своих детей. Они ежедневно напоминают мне: настоящая принадлежность не о соблюдении правил вежливости, а о том, чтобы оставаться собой — даже если твое "я" встречает мир мрачным взглядом и острым словом", — резюмирует блогерша.

