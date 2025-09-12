Решился и не прогадал: новый образ мужчины вызвал восхищение в сети (фото)

Один мужчина имел проблемы с облысением, и пытался всячески скрыть это неудобство. Однако недавно он решился изменить свой образ, чем порадовал пользователей сети.

Автор поста признается, что на такую смену образа его подтолкнула жена, говорится в сообщении мужчины в Reddit.

Сообщение героя истории стало популярным — набрало более 58 тыс. реакций. На обнародованных фотографиях заметно, что мужчина страдает от облысения и пытался закрыть прядями волос те зоны головы, где их становилось меньше.

В конце концов, жена предложила простой и очевидный метод — полностью побрить голову. Результат этого мужчина показал в одной из фотографий в посте.

Мужчина полностью побрил голову из-за облысения Фото: Reddit

"Решил, что время пришло", — прокомментировал изменение своего внешнего вида герой истории.

В комментариях к сообщению, где пользователи обсуждали смену образа, мужчина откровенно говорит, что всегда неуверен был из-за своих волос, пока не решился побриться налысо.

"Каждый день я делал хотя бы одну шуточную ремарку о лысине или линии роста волос, думая, что это просто забавно... пока моя жена не сказала прямо: я на самом деле не шутил — я так справлялся со своими комплексами", — признается автор сообщения.

После этого он взял машинку для стрижки в руки. С первых движений автор поста понял, что разница в его уверенности была заметна сразу, как только "упал первый пучок волос".

"Мне казалось, что я буквально стригу все свои комплексы вместе с волосами. Я искренне надеюсь, что смогу передать это мужество кому-то другому, кто чувствует то же, что чувствовал я. Радуюсь, что стал частью этого сообщества!" — резюмирует мужчина.

Реакция сети

В комментариях к посту мужчины, абсолютное большинство юзеров, в частности девушек, похвалили автора сообщения за смелость и изменение стиля. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Чувак, ты как будто стал другим человеком. И тебе идет лысый череп";

"Воу, это же Джонни Синс [актер кино для взрослых — ред.] здесь! Стало горячо!";

"Твоя жена была права: ты сбрил комплексы и неуверенность в себе. Поздравляю в клубе с бритым черепом";

"Это было сильное решение. Тебе реально так идет!";

"Жаль, что он женат. Я бы с таким на свидание сходила или даже больше... Потому что я очень люблю лысых мужчин, это — моя слабость".

