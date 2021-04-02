Стресс провоцирует выпадение волос, – исследование

Ученые провели эксперименты на мышах, однако считают, что у людей все происходит по такому же принципу.

Постоянное или кратковременное, но сильное нервное напряжение может спровоцировать потерю волос. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета, передает The Daily Mail.

Проведя наблюдение за мышами, ученые заметили, что гомон кортикостерон, выделяемый ими во время стресса, подавляет у грызунов выработку белка под названием GAS6. Последний способствует росту волосяных фолликулов, и когда человек или животное испытывают стресс, высокий уровень кортикостерона препятствует их образованию.

Эксперты рассказали, что на протяжении жизни человека волосяные фолликулы проходят три стадии: "анаген", фазу роста, "катаген" – фазу дегенерации, и "телоген" – период отдыха. Во время анагена фолликул постоянно выталкивает стержень волоса. В катагене рост прекращается, и нижняя часть сжимается, но волосы остаются на месте. Однако в фазе телогена стволовые клетки волосяного фолликула неактивны, и в результате волосы могут вскоре выпасть.

Когда ученые, изучив действие гормона стресса на мышей, удалили у них надпочечники, то оказалось, что животные потеряли способность вырабатывать кортикостерон. Волосяные фолликулы грызунов находились в телогене всего 20 дней, что в три раза меньше, чем у неизмененных мышей, которые вырабатывают кортикостерон. Затем исследователи ввели мышам GAS6 и обнаружили, что у них успешно возобновился рост волос.

При этом эксперты отмечают, что пока не могут 100%-но говорить о том, что у людей происходит точно так же, однако по их словам, природа и механизм процесса – аналогичны.

[ + – ] Ученые надеются создать лекарства, которые помогут бороться с облысением Фото: Getty Images

Поняв причину выпадения волос, ученые надеются разработать эффективные лечебные средства, которые помогут в дальнейшем предотвратить облысение, вызванное стрессом.

"Восстановление экспрессии GAS6 может преодолеть вызванное стрессом подавление стволовых клеток волосяных фолликулов и способствовать регенерации роста", – говорится в отчете команды специалистов.

В настоящее время трансплантация волосяных фолликулов с одной части головы на другую является единственным вариантом решения проблемы облысения по мужскому типу.

Напомним, проводя исследование над лысеющими мужчинами и лабораторными мышами, американским ученым удалось выявить протеин, запускающий процесс облысения.

В свою очередь многократный обладатель "Золотого мяча" португальский форвард Криштиану Роналду открыл в Испании медицинскую клинику по пересадке волос.