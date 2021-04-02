Стрес провокує випадіння волосся, — дослідження
Учені провели експерименти на мишах, проте вважають, що в людей все відбувається за таким же принципом.
Постійне або короткочасне, але сильне нервове напруження може спровокувати втрату волосся. Такого висновку дійшли дослідники з Гарвардського університету, передає The Daily Mail.
Провівши спостереження за мишами, учені помітили, що гормон кортикостерон, що виділяється ними під час стресу, пригнічує у гризунів вироблення білка під назвою GAS6. Останній сприяє зростанню волосяних фолікулів, і коли людина або тварина відчувають стрес, високий рівень кортикостерону перешкоджає їхньому утворенню.
Експерти розповіли, що протягом життя людини волосяні фолікули проходять три стадії: "анаген", фазу росту, "катаген" — фазу дегенерації, і "телоген" — період відпочинку. Під час анагену фолікул постійно виштовхує стрижень волосини. У катагені зростання припиняється, і нижня частина стискається, але волосся залишаються на місці. Однак у фазі телогену стовбурові клітини волосяного фолікула неактивні, і в результаті волосся може незабаром випасти.
Коли вчені, вивчивши дію гормону стресу на мишей, видалили в них наднирники, то виявилося, що тварини втратили здатність виробляти кортикостерон. Волосяні фолікули гризунів перебували в телогені всього 20 днів, що в три рази менше, ніж у незмінених мишей, які виробляють кортикостерон. Потім дослідники ввели мишам GAS6 і виявили, що в них успішно відновився ріст волосся.
При цьому експерти зазначають, що поки не можуть 100%-во говорити про те, що в людей відбувається точно так само, проте, за їхніми словами, природа і механізм процесу — аналогічні.
Зрозумівши причину випадання волосся, учені сподіваються розробити ефективні лікувальні засоби, які допоможуть надалі запобігти облисінню, викликаному стресом.
"Відновлення експресії GAS6 може подолати викликане стресом придушення стовбурових клітин волосяних фолікулів і сприяти регенерації росту", — йдеться у звіті команди фахівців.
Наразі трансплантація волосяних фолікулів з однієї частини голови на іншу є єдиним варіантом вирішення проблеми облисіння за чоловічим типом.
Нагадаємо, що проводячи дослідження над лисіючими чоловіками і лабораторними мишами, американським ученим вдалося виявити протеїн, що запускає процес облисіння.
У свою чергу багаторазовий володар "Золотого м'яча" португальський форвард Кріштіану Роналду відкрив в Іспанії медичну клініку з пересадки волосся.