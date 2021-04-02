Стрес провокує випадіння волосся, — дослідження

Учені провели експерименти на мишах, проте вважають, що в людей все відбувається за таким же принципом.

Постійне або короткочасне, але сильне нервове напруження може спровокувати втрату волосся. Такого висновку дійшли дослідники з Гарвардського університету, передає The Daily Mail.

Провівши спостереження за мишами, учені помітили, що гормон кортикостерон, що виділяється ними під час стресу, пригнічує у гризунів вироблення білка під назвою GAS6. Останній сприяє зростанню волосяних фолікулів, і коли людина або тварина відчувають стрес, високий рівень кортикостерону перешкоджає їхньому утворенню.

Експерти розповіли, що протягом життя людини волосяні фолікули проходять три стадії: "анаген", фазу росту, "катаген" — фазу дегенерації, і "телоген" — період відпочинку. Під час анагену фолікул постійно виштовхує стрижень волосини. У катагені зростання припиняється, і нижня частина стискається, але волосся залишаються на місці. Однак у фазі телогену стовбурові клітини волосяного фолікула неактивні, і в результаті волосся може незабаром випасти.

Коли вчені, вивчивши дію гормону стресу на мишей, видалили в них наднирники, то виявилося, що тварини втратили здатність виробляти кортикостерон. Волосяні фолікули гризунів перебували в телогені всього 20 днів, що в три рази менше, ніж у незмінених мишей, які виробляють кортикостерон. Потім дослідники ввели мишам GAS6 і виявили, що в них успішно відновився ріст волосся.

При цьому експерти зазначають, що поки не можуть 100%-во говорити про те, що в людей відбувається точно так само, проте, за їхніми словами, природа і механізм процесу — аналогічні.

[ + – ] Учені сподіваються створити ліки, які допоможуть боротися з облисінням Фото: Getty Images

Зрозумівши причину випадання волосся, учені сподіваються розробити ефективні лікувальні засоби, які допоможуть надалі запобігти облисінню, викликаному стресом.

"Відновлення експресії GAS6 може подолати викликане стресом придушення стовбурових клітин волосяних фолікулів і сприяти регенерації росту", — йдеться у звіті команди фахівців.

Наразі трансплантація волосяних фолікулів з однієї частини голови на іншу є єдиним варіантом вирішення проблеми облисіння за чоловічим типом.

Нагадаємо, що проводячи дослідження над лисіючими чоловіками і лабораторними мишами, американським ученим вдалося виявити протеїн, що запускає процес облисіння.

У свою чергу багаторазовий володар "Золотого м'яча" португальський форвард Кріштіану Роналду відкрив в Іспанії медичну клініку з пересадки волосся.