Магія джедаїв у лапах щурів. Гризуни володіють трюком, що дає змогу переміщати матерію на відстані

Дослідники вважають, що щури використовують ультразвукові вокалізації для переміщення частинок у повітрі з метою посилення нюху у тварин.

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Вченим давно відомо, що щури й миші виробляють ультразвукові вокалізації (УЗВ). Вони перебувають за межами діапазону людського слуху, а тому точне призначення цих високих звуків невідоме, але тепер учені вважають, що їм вдалося розгадати цю таємницю, пише Science Alert.

Психолог Едуардо Меркадо III з Університету Баффало і студентка Гарвардського університету з нейробіології Джессіка Чжо висунули нову теорію, яка припускає, що УЗВ використовується для переміщення частинок у повітрі з метою посилення нюху у гризунів. Зазначимо, що цю гіпотезу ще не підтверджено експериментально, але вона відповідає поведінці, яку спостерігають у гризунів, що обнюхують повітря навколо одразу після випускання ультразвукових вокалізацій.

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Для підтвердження своєї ідеї вчені зібрали докази поведінки гризунів, ефектів ультразвукових коливань і біологічних механізмів, які зазвичай застосовні до кількох видів. Відомо, що ультразвукові коливання можуть маніпулювати матерією різними способами, а тому цілком можливо, що гризуни створюють кластери молекул навколо себе — це полегшує їхнє виявлення носами.

Науковці поки що не знають достеменно, для чого саме слугує така поведінка, але припускають, що вона може бути пов'язана з концентрацією феромонів — хімічних речовин, що повідомляють про соціальні взаємодії, спаровування або територіальні суперечки. Зазначимо, що більш ранні дослідження вже припускали, що сплеск ультразвуку може склеювати ці біологічні аерозолі разом.

За словами Меркадо, процес склеювання відомий як агломерація і потенційно може відкладати вищі концентрації феромону у вомероназальному органі (ВНО) тварин. Зазначимо, що таке явище раніше не спостерігалося в жодної іншої тварини на Землі.

Безпілотні літальні апарати для гризунів можуть змінити поведінку молекул у повітрі, що дасть їм змогу легше їх уловлювати Фото: Neuroscience and Biobehavioral Reviews

По суті, вчені вважають, що гризуни створюють нові шляхи інформації, маніпулюючи своїм середовищем і контролюючи молекулярні взаємодії частинок навколо себе. Раніше припускали, що ультразвукові вокалізації гризунів — не більше ніж шлюбні крики або індикатори емоційних станів. Нове припущення вчених зовсім не відкидає ці варіанти, але припускає, що ультразвук також може використовуватися як інструмент переміщення матерії та посилення нюху.

Автори дослідження також зазначають, що подальші лабораторні випробування на гризунах, ймовірно, могли б надалі допомогти у вивченні цієї гіпотези. Якщо щури та миші дійсно використовують УЗВ, щоб краще відчувати запахи, це може дати нам краще розуміння їхніх дій під час лабораторних випробувань і спостережень у реальному світі.

Крім того, автори дослідження вважають, що їхнє відкриття надалі може призвести до нових відкриттів про те, як почуття тварин еволюціонували, щоб працювати спільно, а також про те, як ці сигналізації можуть впливати на фізичне і психічне здоров'я людей і гризунів.

За словами Меркадо, той факт, що раніше нам не було відомо ні про що подібне, означає, що у нас просто відсутнє розуміння того, як наночастинки можуть бути піддані звуковому маніпулюванню для складних цілей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали друге за кількістю щурів місто.