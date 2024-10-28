Магия джедаев в лапах крыс. Грызуны владеют трюком, позволяющим перемещать материю на расстоянии

Исследователи считают, что крысы используют ультразвуковые вокализации для перемещения частиц в воздухе с целью усиления обоняния у животных.

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Ученым давно известно, что крысы и мыши производят ультразвуковые вокализации (УЗВ). Они находятся за пределами диапазона человеческого слуха, а потому точное назначение этих высоких звуков неизвестно, но теперь ученые считают, что им удалось разгадать эту тайну, пишет Science Alert.

Психолог Эдуардо Меркадо III из Университета Буффало и студентка Гарвардского университета по нейробиологии Джессика Чжо выдвинули новую теорию, предполагающую, что УЗВ используется для перемещения частиц в воздухе с целью усиления обоняния у грызунов. Отметим, что эта гипотеза еще не подтверждена экспериментально, но соответствует поведению, наблюдаемому у грызунов, которые обнюхивают воздух вокруг сразу после испускания ультразвуковых вокализаций.

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Для подтверждения своей идеи ученые собрали доказательства поведения грызунов, эффектов ультразвуковых колебаний и биологических механизмов, которые обычно применимы к нескольким видам. Известно, что ультразвуковые колебания могут манипулировать материей различными способами, а потому вполне возможно, что грызуны создают кластеры молекул вокруг себя — это облегчает их обнаружение носами.

Ученые пока не знают точно, для чего именно служит такое поведение, но предполагают, что оно может быть связано с концентрацией феромонов — химических веществ, сообщающих о социальных взаимодействиях, спаривании или территориальных споров. Отметим, что более ранние исследования уже предполагали, что всплеск ультразвука может склеивать эти биологические аэрозоли вместе.

По словам Меркадо, процесс склеивания известен как агломерация и потенциально может откладывать более высокие концентрации феромона в вомероназальном органе (ВНО) животных. Отметим, что такое явление ранее не наблюдалось ни у одного другого животного на Земле.

Беспилотные летательные аппараты для грызунов могут изменить поведение молекул в воздухе, что позволит им легче их улавливать Фото: Neuroscience and Biobehavioral Reviews

По сути, ученые считают, что грызуны создают новые пути информации, манипулируя своей средой и контролируя молекулярные взаимодействия частиц вокруг себя. Ранее предполагалось, что ультразвуковые вокализации грызунов — не более чем брачные крики или индикаторы эмоциональных состояний. Новое предположение ученых вовсе не исключает эти варианты, но предполагает, что ультразвук также может использоваться как инструмент перемещения материи и усиления обоняния.

Авторы исследования также отмечают, что дальнейшие лабораторные испытания на грызунах, вероятно, могли бы в дальнейшем помочь в изучении этой гипотезы. Если крысы и мыши действительно используют УЗВ, чтобы лучше чувствовать запахи, это может дать нам лучшее понимание их действий во время лабораторных испытаний и наблюдений в реальном мире.

Кроме того, авторы исследования считают, что их открытие в дальнейшем может привести к новым открытиям о том, как чувства животных эволюционировали, чтобы работать сообща, а также то, как эти сигнализации могут влиять на физическое и психическое здоровье людей и грызунов.

По словам Меркадо, тот факт, что ранее нам не было известно ни о чем подобном, означает, что у нас просто отсутствует понимание того, как наночастицы могут быть подвергнуты звуковому манипулированию для сложных целей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали второй ко количеству крыс город.