Наважився і не прогадав: новий образ чоловіка викликав захоплення у мережі (фото)
Один чоловік мав проблеми з облисінням, і намагався всіляко приховати цю незручність. Однак нещодавно він наважився змінити свій образ, чим порадував користувачів мережі.
Автор посту зізнається, що на таку зміну образу його підштовхнула дружина, йдеться в повідомленні чоловіка в Reddit.
Допис героя історії став популярним — набрав понад 58 тис. реакцій. На оприлюднених світлин помітно, що чоловік страждає від облисіння і намагався закрити пасмами волосся ті зони голови, де його ставало менше.
Зрештою, дружина запропонувала простий та очевидний метод — повністю поголити голову. Результат цього чоловік показав у одній зі світлин у пості.
"Вирішив, що час настав", — прокоментував зміну свого зовнішнього вигляду герой історії.
У коментарях до допису, де користувачі обговорювали зміну образу, чоловік відверто каже, що завжди невпевнений був через своє волосся, поки не зважився поголитися налисо.
"Щодня я робив хоча б одну жартівливу ремарку про лисину чи лінію росту волосся, думаючи, що це просто кумедно… поки моя дружина не сказала прямо: я насправді не жартував — я так справлявся зі своїми комплексами", — зізнається автор допису.
Після цього він узяв машинку для стрижки в руки. З перших рухів автор посту втямив, що різниця у його впевненості була помітна відразу, щойно "впав перший пучок волосся".
"Мені здавалося, що я буквально стрижу всі свої комплекси разом із волоссям. Я щиро сподіваюся, що зможу передати цю мужність комусь іншому, хто відчуває те саме, що відчував я. Радію, що став частиною цієї спільноти!" — резюмує чоловік.
Реакція мережі
У коментарях до посту чоловіка, абсолютна більшість юзерів, зокрема дівчат, похвалили автора допису за сміливість та зміну стилю. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:
- "Чуваче, ти наче став іншою людиною. І тобі пасує лисий череп";
- "Воу, це ж Джонні Сінс [актор кіно для дорослих — ред.] тут! Стало гаряче!";
- "Твоя дружина мала рацію: ти зголив комплекси та невпевненість у собі. Вітаю у клубі з бритим черепом";
- "Це було сильне рішення. Тобі реально так личить!";
- "Шкода, що він одружений. Я б з таким на побачення сходила чи навіть більше… Бо я дуже люблю лисих чоловіків, це — моя слабкість".
