Наважився і не прогадав: новий образ чоловіка викликав захоплення у мережі (фото)

Один чоловік мав проблеми з облисінням, і намагався всіляко приховати цю незручність. Однак нещодавно він наважився змінити свій образ, чим порадував користувачів мережі.

Автор посту зізнається, що на таку зміну образу його підштовхнула дружина, йдеться в повідомленні чоловіка в Reddit.

Допис героя історії став популярним — набрав понад 58 тис. реакцій. На оприлюднених світлин помітно, що чоловік страждає від облисіння і намагався закрити пасмами волосся ті зони голови, де його ставало менше.

Зрештою, дружина запропонувала простий та очевидний метод — повністю поголити голову. Результат цього чоловік показав у одній зі світлин у пості.

Чоловік повністю поголив голову через облисіння Фото: Reddit

"Вирішив, що час настав", — прокоментував зміну свого зовнішнього вигляду герой історії.

У коментарях до допису, де користувачі обговорювали зміну образу, чоловік відверто каже, що завжди невпевнений був через своє волосся, поки не зважився поголитися налисо.

"Щодня я робив хоча б одну жартівливу ремарку про лисину чи лінію росту волосся, думаючи, що це просто кумедно… поки моя дружина не сказала прямо: я насправді не жартував — я так справлявся зі своїми комплексами", — зізнається автор допису.

Після цього він узяв машинку для стрижки в руки. З перших рухів автор посту втямив, що різниця у його впевненості була помітна відразу, щойно "впав перший пучок волосся".

"Мені здавалося, що я буквально стрижу всі свої комплекси разом із волоссям. Я щиро сподіваюся, що зможу передати цю мужність комусь іншому, хто відчуває те саме, що відчував я. Радію, що став частиною цієї спільноти!" — резюмує чоловік.

Реакція мережі

У коментарях до посту чоловіка, абсолютна більшість юзерів, зокрема дівчат, похвалили автора допису за сміливість та зміну стилю. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Чуваче, ти наче став іншою людиною. І тобі пасує лисий череп";

"Воу, це ж Джонні Сінс [актор кіно для дорослих — ред.] тут! Стало гаряче!";

"Твоя дружина мала рацію: ти зголив комплекси та невпевненість у собі. Вітаю у клубі з бритим черепом";

"Це було сильне рішення. Тобі реально так личить!";

"Шкода, що він одружений. Я б з таким на побачення сходила чи навіть більше… Бо я дуже люблю лисих чоловіків, це — моя слабкість".

