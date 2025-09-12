Заключенный покинул камеру после отправки фальшивого письма: в подделке помогла родная мать

В Великобритании 36-летний мужчина сумел обмануть систему и выйти из тюрьмы HMP Chelmsford, воспользовавшись поддельным письмом, которое якобы одобрило его освобождение. Дело рассматривает Королевский суд.

Джунедад Ахмед, уроженец Брентвуда, графство Эссекс, еще в 2023 году был осужден за мошенничество, сообщает The Sun.

Преступник признал, что выдавал себя за врача, чтобы арендовать жилье и приобрести дом стоимостью более £2 млн (91 млн грн). Однако, ожидая приговора, мужчина направил в тюремное руководство поддельный документ, якобы выданный Высоким судом, после чего его беспрепятственно выпустили за ворота.

Побег закончился тогда, когда Ахмед попытался применить ту же схему для освобождения еще двух заключенных — Чарли Уиттакера и Адама Мохаммеда. Подозрения вызвал наплыв похожих писем, и мошенника быстро вернули под стражу.

В ноябре 2023 года его приговорили к 4 годам заключения за мошеннические преступления, а теперь ему грозит новый срок за сговор с целью побега из тюрьмы. Вместе с ним предстанут перед судом еще пятеро соучастников.

Джунедад Ахмед Фото: Скриншот

Судья Мэри Лорам KC заявила, что даже без применения насилия действия Ахмеда представляют серьезное преступление: "Это был очень тщательно спланированный побег. Все, кто причастен, неизбежно получат реальные сроки заключения".

Помогали подделывать документы мать Виттакера, 49-летняя Шарлотта, и 37-летняя Назаш Ахтар.

Приговор всем обвиняемым должны вынести в октябре этого года, а Ахмеду может грозить продление срока заключения.

Фокус также рассказывал, что в Испании по ошибке выпустили из тюрьмы наркобарона, который планировал топ-покушения в Нидерландах.