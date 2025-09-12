В'язень покинув камеру після надсилання фальшивого листа: у підробці допомогла рідна мати

У Великій Британії 36-річний чоловік зумів обдурити систему та вийти з в’язниці HMP Chelmsford, скориставшись підробленим листом, який нібито схвалив його звільнення. Справу розглядає Королівський суд.

Джунедад Ахмед, уродженець Брентвуда, графство Ессекс, ще у 2023 році був засуджений за шахрайство, повідомляє The Sun.

Злочинець визнав, що видавав себе за лікаря, щоб орендувати житло та придбати будинок вартістю понад £2 млн (91 млн грн). Проте, очікуючи вирок, чоловік надіслав до тюремного керівництва підроблений документ, буцімто виданий Високим судом, після чого його безперешкодно випустили за ворота.

Втеча закінчилася тоді, коли Ахмед спробував застосувати ту ж схему для звільнення ще двох ув’язнених — Чарлі Віттакера та Адама Мохамеда. Підозри викликав наплив схожих листів, і шахрая швидко повернули під варту.

У листопаді 2023 року його засудили до 4 років ув’язнення за шахрайські злочини, а тепер йому загрожує новий термін за змову з метою втечі з в’язниці. Разом із ним постануть перед судом ще п’ятеро співучасників.

Джунедад Ахмед Фото: Скриншот

Суддя Мері Лорам KC заявила, що навіть без застосування насильства дії Ахмеда становлять серйозний злочин: "Це була дуже ретельно спланована втеча. Усі, хто причетний, неминуче отримають реальні терміни ув’язнення".

Допомагали підробляти документи Мати Віттакера, 49-річна Шарлотта, і 37-річна Назаш Ахтар.

Вирок усім обвинуваченим мають винести у жовтні цього року, а Ахмеду може загрожувати подовження строку ув’язнення.

