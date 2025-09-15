Племя из Африки захватило частные земли в Шотландии: власти расправились с "Королевством Кубала"

Группа людей, которые называют себя "африканским племенем" заявили, что имеют права на землю в Шотландии, которую у их предков якобы отобрали 400 лет назад.

Судья в Шотландии принял решение о выселении самопровозглашенного "африканского племени" с частной земли, пишет BBC.

Группа, называющая себя "Королевством Кубала", в течение нескольких недель стала лагерем в лесной местности возле города Джедборо. Они заявили, что "восстанавливают" землю, которую якобы украли у их предков 400 лет назад, однако местные власти утверждают, что они нарушают закон.

Трое членов "Королевства Кубала", 36-летний Кофи Оффех из Ганы, 42-летняя Джин Гашо из Зимбабве и Каура Тейлор из Техаса, которые называют себя "королем", "королевой" и "горничной", сначала разбили лагерь на склоне холма. Местный совет попытался выселить их еще в июле, но вместо того, чтобы покинуть территорию, они переместились на новое место, в лес вблизи промышленной зоны. Владельцы земли, Дэвид и Мэри Палмер, обратились в суд, чтобы заставить группу уйти, поскольку они отказались выполнять предыдущие требования властей.

"Творец небес и Земли — тот, кто с нами. И мы не боимся того, что так называемый суд постановил", — прокомментировал "король Кубала Атехехе" Оффех решение суда.

В комментарии для СМИ заместитель председателя совета Скотт Гамильтон отметил, что группа отклонила любую возможность сотрудничать с властями. Он подчеркнул, что они не могут "сидеть сложа руки и позволять им нарушать закон", даже несмотря на то, что власти предлагали помощь. Гамильтон также добавил, что комментарии группы в социальных сетях с "обвинениями в расовых предубеждениях", расстроили многих местных жителей. Группа имеет значительное присутствие в Интернете с более чем 100 000 подписчиков в TikTok, YouTube и Facebook.

"Если создатель небес и земли захочет, чтобы мы покинули эту землю, он найдет нам место, куда можно переехать", — добавил самопровозглашенный король.

Напомним, в августе Фокус писал о том, что пара поселилась в лесу в Шотландии и основала там собственное королевство.