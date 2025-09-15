Плем'я з Африки захопило приватні землі в Шотландії: влада розправилась з "Королівством Кубала"

Група людей, які називають себе "африканським плем’ям" заявили, що мають права на землю у Шотландії, яку у їхніх предків нібито відібрали 400 років тому.

Суддя у Шотландії ухвалив рішення про виселення самопроголошеного "африканського племені" з приватної землі, пише BBC.

Група, яка називає себе "Королівством Кубала", протягом декількох тижнів стала табором у лісовій місцевості біля міста Джедборо. Вони заявили, що "відновлюють" землю, яку нібито вкрали у їхніх предків 400 років тому, проте місцева влада стверджує, що вони порушують закон.

Троє членів "Королівства Кубала", 36-річний Кофі Оффех з Гани, 42-річна Джин Гашо із Зімбабве та Каура Тейлор з Техасу, які називають себе "королем", "королевою" та "покоївкою", спочатку розбили табір на схилі пагорба. Місцева рада спробувала виселити їх ще в липні, але замість того, щоб покинути територію, вони перемістилися на нове місце, у ліс поблизу промислової зони. Власники землі, Девід і Мері Палмер, звернулися до суду, щоб змусити групу піти, оскільки вони відмовилися виконувати попередні вимоги влади.

"Творець небес і Землі — той, хто з нами. І ми не боїмося того, що так званий суд ухвалив", — прокоментував "король Кубала Атехехе" Оффех рішення суду.

В коментарі для ЗМІ заступник голови ради Скотт Гамільтон зазначив, що група відхилила будь-яку можливість співпрацювати з владою. Він наголосив, що вони не можуть "сидіти склавши руки і дозволяти їм порушувати закон", навіть попри те, що влада пропонувала допомогу. Гамільтон також додав, що коментарі групи в соціальних мережах зі "звинуваченнями у расових упередженнях", засмутили багатьох місцевих жителів. Група має значну присутність в Інтернеті з більш ніж 100 000 підписників у TikTok, YouTube та Facebook.

"Якщо творець небес і землі захоче, щоб ми залишили цю землю, він знайде нам місце, куди можна переїхати", — додав самопроголошений король.

