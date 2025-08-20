"Свята земля": пара оселилася в лісі та заснувала там власне королівство (фото)

У лісі біля міста Джедбург (Шотландія) оселилася незвичайна група, яка називає себе "королівством Кубали". Кофі Оффе з Гани і його дружина Джин Гашо із Зімбабве стверджують, що є представниками загубленого африканського племені.

Разом із ними живе їхня "служниця" Каура Тейлор із Техасу (США), відома під ім'ям Аснат. Про це пише Daily Mail.

Спочатку сім'я розбила табір на території Ради з шотландських кордонів, проте незабаром отримала повідомлення про виселення. За словами Гашо, їхні намети спалили, і групі довелося влаштуватися в іншому місці, неподалік від школи. Попри пропозицію офіційного житла, "королівство Кубали" відмовилося, заявивши про свої особливі права на "святу землю".

36-річний Кофі Оффе, який називає себе королем Атехехе, стверджує, що є нащадком царя Давида, а істинна земля Сіон знаходилася в Шотландії. Його дружина Джин Гашо регулярно публікує звернення, в яких заявляє, що Букінгемський палац нібито намагався перешкодити їхній місії. Вона називає чоловіка "Обраним", який має привести послідовників до "Землі Обітованої". Однак зараз самопроголошеного монарха часто можна побачити, як він тиняється біля найближчого кооперативу, щоб скористатися Wi-Fi.

Кофі Оффе з Гани і його дружина Джин Гашо із Зімбабве Фото: Daily Mail

Особливу увагу привернула історія їхньої супутниці Аснат. Жінка виявилася уродженкою США, про зникнення якої повідомляла її сім'я в Техасі. Однак у відеозверненні Аснат заявила, що з нею все гаразд і вона добровільно залишається з "королівською парою".

Рада з охорони кордонів підтвердила, що взаємодіє з поліцією Шотландії та надає групі консультації щодо можливих варіантів житла та підтримки. Місцеві жителі ж поставилися до "королівства Кубали" з недовірою. Одні називають їх "приємними, але дивними", інші — дратуються їхніми домаганнями на землю.

