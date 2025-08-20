"Святая земля": пара поселилась в лесу и основала там собственное королевство (фото)

В лесу возле города Джедбург (Шотландия) поселилась необычная группа, называющая себя "королевством Кубалы". Кофи Оффе из Ганы и его супруга Джин Гашо из Зимбабве утверждают, что являются представителями затерянного африканского племени.

Вместе с ними живет их "служанка" Каура Тейлор из Техаса (США), известная под именем Аснат. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала семья разбила лагерь на территории Совета по шотландским границам, однако вскоре получила уведомление о выселении. По словам Гашо, их палатки сожгли, и группе пришлось обосноваться в другом месте, неподалеку от школы. Несмотря на предложение официального жилья, "королевство Кубалы" отказалось, заявив о своих особых правах на "святую землю".

36-летний Кофи Оффе, называющий себя королем Атехехе, утверждает, что является потомком царя Давида, а истинная земля Сион находилась в Шотландии. Его жена Джин Гашо регулярно публикует обращения, в которых заявляет, что Букингемский дворец якобы пытался помешать их миссии. Она называет мужа "Избранным", который должен привести последователей в "Землю Обетованную". Однако сейчас самопровозглашенного монарха часто можно увидеть слоняющимся возле ближайшего кооператива, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

Кофи Оффе из Ганы и его супруга Джин Гашо из Зимбабве Фото: Daily Mail

Особое внимание привлекла история их спутницы Аснат. Женщина оказалась уроженкой США, о пропаже которой сообщала ее семья в Техасе. Однако в видеообращении Аснат заявила, что с ней все в порядке и она добровольно остается с "королевской парой".

Совет по охране границ подтвердил, что взаимодействует с полицией Шотландии и предоставляет группе консультации о возможных вариантах жилья и поддержки. Местные жители же отнеслись к "королевству Кубалы" с недоверием. Одни называют их "приятными, но странными", другие — раздражаются их притязаниями на землю.

