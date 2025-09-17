На границе государств: блогер показал, как выглядит "необычная" граница между странами (видео)

Блогер Sylver отправился в один город, который буквально разделен границей между Бельгией и Нидерландами и имеет особую форму разметки. Пользователи в сети отреагировали на увиденное с удивлением и объясняли, почему так принято в этой локации.

Сам блогер выразил удивление от увиденного и пытался выявить границы этих линий, говорится в опубликованном ролике в TikTok.

Видео блогера стало популярным — набрало более 4,5 млн просмотров. На видео можно как человек идет вдоль разметки границы в форме крестиков, которые обрамлены соответствующей квадратной плиткой.

Далее на кадрах заметно, что блогер продолжает изучать, где именно находится разграничение в соответствующей локации. В частности, одна из линий проходит прямо к входной двери дома, а еще одна — разграничивает дорогу между двумя государствами.

Также мужчина показал необычную историю с номерами домов, которые находятся в одном городе. В частности, один из домов на бельгийской стороне свою нумерацию, второй, со стороны Нидерландов, имею отдельный номер.

Из видео заметно, что будет снято в конце августа или в начале сентября в экс-лавах Баарле-Гертог и Барле-Нассау.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи узнали знаменитую локацию и высказали свое мнение от увиденного. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Дорогая! Где мой паспорт? Да, мне надо в туалет";

"Завтрак в Бельгии, ужин в Нидерландах";

"Сколько раз тебе поставили штамп в паспорт во время съемки этого видео?";

"Если преступление произошло в доме и ты вызовешь полицию, кто приедет?".

