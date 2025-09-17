На межі держав: блогер показав, як виглядає "незвичний" кордон між країнами (відео)

Блогер Sylver вирушив до одного міста, яке буквально поділене кордоном між Бельгією та Нідерландами та має особливу форму розмітки. Користувачі в мережі відреагували на побачене зі здивуванням і пояснювали, чому так заведено в цій локації.

Сам блогер висловив здивування від побаченого та намагався виявити межі цих ліній, йдеться в опублікованому ролику в TikTok.

Відео блогера стало популярним — набрало понад 4,5 млн переглядів. На відео можна як чоловік йде вздовж розмітки кордону у формі хрестиків, що обрамлені відповідною квадратною плиткою.

Далі на кадрах помітно, що блогер продовжує вивчати, де саме знаходиться розмежування у відповідній локації. Зокрема, одна з ліній проходить прямо до вхідних дверей будинку, а ще одна — розмежовує дорогу між двома державами.

Також чоловік показав незвичну історію з номерами будинків, які перебувають в одному місті. Зокрема, один з будинків на бельгійській стороні свою нумерацію, другий, зі сторони Нідерландів, маю окремий номер.

З відео помітно, що буде зняте наприкінці серпня чи на початку вересня в екславах Баарле-Гертог та Барле-Нассау.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі впізнали знамениту локацію та висловили свою думку від побаченого. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Кохана! Де мій паспорт? Так, мені треба в туалет";

"Сніданок у Бельгії, вечеря в Нідерландах";

"Скільки разів тобі поставили штамп у паспорт під час зйомки цього відео?";

"Якщо злочин стався в будинку й ти викличеш поліцію, хто приїде?".

