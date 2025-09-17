Грабеж в ластах: неизвестный в гидрокостюме обокрал ресторан на тысячи долларов (видео)

В американском штате Флорида произошло курьезное преступление — неизвестный надел гидрокостюм и ограбил местный ресторан Paddlefish на берегу залива. Сейчас полиция ищет грабителя, который украл значительную сумму средств.

Related video

По данным правоохранителей, мужчина проник на судно-ресторан после полуночи понедельника, 15 сентября, когда заведение уже было закрыто, сообщает New York Post.

По данным следователей, нападение произошло после полуночи в понедельник. Мужчина проник в ресторан, расположенный на стилизованном под пароход судне, когда менеджер подсчитывал выручку.

Он хорошо знал расположение камер видеонаблюдения и место, где можно спрятать гидрокостюм. Нападающий заставил двух работников стать в угол и приказал закрыть глаза.

Оружия они не видели, но подчинились. По словам источников, он быстро связал обоих и за две минуты вынес от 10 000 до 20 000 долларов, прежде чем они смогли освободиться и позвонить в 911.

Видеокамеры зафиксировали грабителя ресторана Фото: Скриншот видео

После этого злоумышленник, вероятно, надел снаряжение для подводного плавания, прыгнул в водоем и уплыл прочь. Камера зафиксировала его в гидрокостюме, оставив странное фото для полиции.

Работники ресторана уже через 12 часов после инцидента открыли заведение для посетителей, пока детективы обследовали местность. Никто не пострадал, продолжаются поиски подозреваемого.

Ранее Фокус сообщал, как бабушки смогли остановить грабителей, которые нацелились на мотоцикл. Пара пенсионерок заметила двух подозрительных мужчин, которые пытались снять замок с мотоцикла на стоянке.

Впоследствии стало известно, что женщина влезла в чужой дом и приготовила ужин. Злоумышленница рассказала сотрудникам полиции, что якобы познакомилась с владелицей дома в кафе и получила от нее ключи от входной двери.