Грабіж у ластах: невідомий у гідрокостюмі обікрав ресторан на тисячі доларів (відео)

У американському штаті Флорида стався курйозний злочин — невідомий одягнув гідрокостюм і пограбував місцевий ресторан Paddlefish на березі затоки. Наразі поліція шукає грабіжника, який вкрав значну суму коштів.

За даними правоохоронців, чоловік проникнув на судно-ресторан після півночі понеділка, 15 вересня, коли заклад уже був закритий, повідомляє New York Post.

За даними слідчих, напад стався після опівночі в понеділок. Чоловік проник у ресторан, що розташований на стилізованому під пароплав судні, коли менеджер підраховував виторг.

Він добре знав розташування камер відеоспостереження та місце, де можна сховати гідрокостюм. Нападник змусив двох працівників стати в куток і наказав заплющити очі.

Зброї вони не бачили, але підкорилися. За словами джерел, він швидко зв’язав обох і за дві хвилини виніс від 10 000 до 20 000 доларів, перш ніж вони змогли звільнитися та зателефонувати в 911.

Відеокамери зафіксували грабіжника ресторану Фото: Скриншот відео

Після цього зловмисник, імовірно, одягнув спорядження для підводного плавання, стрибнув у водойму й поплив геть. Камера зафіксувала його у гідрокостюмі, залишивши дивне фото для поліції.

Працівники ресторану вже за 12 годин після інциденту відкрили заклад для відвідувачів, поки детективи обстежували місцевість. Ніхто не постраждав, тривають пошуки підозрюваного.

