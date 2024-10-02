Паста з креветками: жінка влізла в чужий дім і приготувала вечерю

Зловмисниця розповіла співробітникам поліції, що нібито познайомилася з власницею будинку в кав'ярні та отримала від неї ключі від вхідних дверей.

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У штаті Вісконсин, США, жінку заарештували за крадіжку зі зломом після того, як вона проникла в чужий будинок і приготувала собі вечерю. Про це пише Newsweek.

Господиня будинку викликала поліцію, коли повернулася вночі й помітила, що на кухні горить світло, а біля плити стоїть незнайома жінка, яка готує пасту з креветками. Прибулим поліцейським зловмисниця розповіла, що нібито познайомилася з власницею будинку в кав'ярні й отримала від неї ключі від вхідних дверей.

"Вона спокійно повідомила офіцерам, що у неї є дозвіл на перебування в будинку від мешканця", — йдеться в поліцейському звіті.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Однак власниця будинку спростувала цю версію. Пізніше з'ясувалося, що незнайомка проникла в будинок, оглянула чужу пошту та інші речі в кімнатах, щоб придумати правдоподібну історію знайомства. Відчувши себе досить упевнено, вона вирішила приготувати собі вечерю, під час чого і була помічена господинею, яка повернулася додому. Порушницю затримали й доправили до поліцейської дільниці.

Раніше Фокус повідомляв, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро. Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соцмережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб потім використовувати їхні вразливі місця.

Також стало відомо, що чоловік, який врізався в замаскований військовий вертоліт, отримає 3,3 млн доларів. Потерпілий Джефф Сміт вимагав 9,5 млн доларів як відшкодування збитків, щоб покрити медичні витрати та втрачений заробіток. Нещодавно гучну справу було розглянуто в суді.