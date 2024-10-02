Паста с креветками: женщина влезла в чужой дом и приготовила ужин

Злоумышленница рассказала сотрудникам полиции, что якобы познакомилась с владелицей дома в кофейне и получила от нее ключи от входной двери.

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В штате Висконсин, США, женщину арестовали за кражу со взломом после того, как она проникла в чужой дом и приготовила себе ужин. Об этом пишет Newsweek.

Хозяйка дома вызвала полицию, когда вернулась ночью и заметила, что на кухне горит свет, а у плиты стоит незнакомая женщина, готовящая пасту с креветками. Прибывшим полицейским злоумышленница рассказала, что якобы познакомилась с владелицей дома в кофейне и получила от нее ключи от входной двери.

"Она спокойно сообщила офицерам, что у нее есть разрешение на пребывание в доме от жильца", — говорится в полицейском отчете.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Однако владелица дома опровергла эту версию. Позже выяснилось, что незнакомка проникла в дом, осмотрела чужую почту и другие вещи в комнатах, чтобы придумать правдоподобную историю знакомства. Почувствовав себя достаточно уверенно, она решила приготовить себе ужин, в процессе чего и была замечена вернувшейся домой хозяйкой. Нарушительницу задержали и доставили в полицейский участок.

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