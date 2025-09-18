Живое сокровище: 94-летняя итальянка стала приманкой для туристов (фото)

Маргарита Чиарлетта всю жизнь прожила в Сканно, средневековой деревне в провинции Арбуццо и выбрала жить так, будто на дворе не 21 век. Она старомодно одевается и сохраняет старинные традиции. И туристы от нее в восторге.

94-летняя Чиарлетта носит традиционную одежду Сканно каждый день с 18 лет: платье из темной шерстяной ткани и платок на голове. А по праздникам одевает более изысканный, расшитый костюм с богато украшенным лифом и шляпой, отражающий социальный статус, который носили в Сканно по воскресеньям в церковь, а также во время праздников, пишет CNN.

94-летняя Чиарлетта стала звездой Италии

Некоторые местные женщины до сих пор носят эти богато украшенные наряды во время парадов и торжественных представлений. Только Чиарлетта носит одну и ту же рабочую одежду своих предков изо дня в день. Она придерживается традиционного повседневного наряда, даже по воскресеньям, чередуя несколько вариантов каждую неделю — черный, темно-синий с белым.

Это ее приверженность традициям сделала ее настоящей звездой и живой туристической достопримечательностью.

Туристы, прогуливающиеся по мощеным улочкам старинной деревни, приезжают сюда не только ради горных видов и богато украшенных церквей. Они ищут "Нонну Маргариту", или, как ее называют местные жители, "L'Ultima Regina" — Последнюю Королеву.

Но сама Чиарлетта не считает себя звездой, а называет себя обычной бабушкой, которая гордиться своими корнями.

Чиарлетта и девушка в праздничном наряде Сканно

После недавней кончины двух ее сестер, также носивших традиционную одежду, Чиарлетта стала последней женщиной в Сканно, которая никогда не надевала ничего современного. Весть о ее необычном облике быстро распространилась по всей деревне, а затем и в социальных сетях.

Местные власти теперь лоббируют идею признания костюмов Сканно в ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия.

Чиарлетта родилась в Сканно и никогда оттуда не уезжала. Она живет в одном и том же каменном доме с 1950 года и, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает справляться с повседневными делами без посторонней помощи, лишь изредка прибегая к помощи трости.

"Я все делаю сама, — говорит она. — Утром я делаю все дела по дому, убираюсь в саду, готовлю еду и иду на короткую прогулку. Провожу время и общаюсь с друзьями, соседями и семьей. Иногда я гуляю по полям за деревней", - рассказала одна из самых популярных бабушек Италии.

Когда внуки приезжают к ней в гости, она готовит традиционную домашнюю пасту сфолья и ньокки с ботвой репы – местный деликатес в Абруццо, известном своей деревенской кухней.

Ей не всегда по душе быть туристической достопримечательностью. Чиарлетта периодически отказывает журналистам и, хотя она рада большинству посетителей и спокойно относится к фотографиям для Instagram, однажды она погналась за туристами, которые забрели прямо к ней домой.

За всю свою жизнь Чиарлетта выезжала за пределы своей деревни всего пару раз по особым случаям, один раз специально съездила в город ради чашки эспрессо, и никогда не выезжала за границу.

