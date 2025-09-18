Живий скарб: 94-річна італійка стала приманкою для туристів (фото)

Маргарита Чіарлетта все життя прожила в Сканно, середньовічному селі в провінції Арбуццо, і вибрала жити так, ніби на дворі не 21 століття. Вона старомодно одягається і зберігає старовинні традиції. І туристи від неї в захваті.

94-річна Чіарлетта носить традиційний одяг Сканно щодня з 18 років: сукню з темної вовняної тканини та хустку на голові. А у свята одягає більш вишуканий, розшитий костюм з багато прикрашеним ліфом і капелюхом, що відображає соціальний статус, який носили в Сканно по неділях до церкви, а також під час свят, пише CNN.

Деякі місцеві жінки досі носять це багато прикрашене вбрання під час парадів та урочистих вистав. Тільки Чіарлетта носить один і той самий робочий одяг своїх предків день у день. Вона дотримується традиційного повсякденного вбрання, навіть по неділях, чергуючи кілька варіантів щотижня — чорний, темно-синій з білим.

Це її прихильність традиціям зробила її справжньою зіркою і живою туристичною пам'яткою.

Туристи, які прогулюються брукованими вуличками старовинного села, приїжджають сюди не тільки заради гірських краєвидів і багато прикрашених церков. Вони шукають "Нонну Маргариту", або, як її називають місцеві жителі, "L'Ultima Regina" — Останню Королеву.

Але сама Чіарлетта не вважає себе зіркою, а називає себе звичайною бабусею, яка пишається своїм корінням.

Чіарлетта і дівчина у святковому вбранні Сканно

Після недавньої смерті двох її сестер, які також носили традиційний одяг, Чіарлетта стала останньою жінкою в Сканно, яка ніколи не одягала нічого сучасного. Звістка про її незвичайний вигляд швидко поширилася по всьому селу, а потім і в соціальних мережах.

Місцева влада тепер лобіює ідею визнання костюмів Сканно в ЮНЕСКО зразками нематеріальної культурної спадщини.

Чіарлетта народилася в Сканно і ніколи звідти не виїжджала. Вона живе в одному і тому ж кам'яному будинку з 1950 року і, незважаючи на свій похилий вік, продовжує справлятися з повсякденними справами без сторонньої допомоги, лише зрідка вдаючись до допомоги тростини.

"Я все роблю сама, — каже вона. — Вранці я роблю всі справи по дому, прибираю в саду, готую їжу і йду на коротку прогулянку. Проводжу час і спілкуюся з друзями, сусідами та родиною. Іноді я гуляю полями за селом", — розповіла одна з найпопулярніших бабусь Італії.

Коли онуки приїжджають до неї в гості, вона готує традиційну домашню пасту сфолья і ньоккі з бадиллям ріпи — місцевий делікатес в Абруццо, відомому своєю сільською кухнею.

Їй не завжди до душі бути туристичною пам'яткою. Чіарлетта періодично відмовляє журналістам і, хоча вона рада більшості відвідувачів і спокійно ставиться до фотографій для Instagram, одного разу вона погналася за туристами, які забрели прямо до неї додому.

За все своє життя Чіарлетта виїжджала за межі свого села лише кілька разів з особливих нагод, один раз спеціально з'їздила в місто заради чашки еспресо, і ніколи не виїжджала за кордон.

