Будинок за один євро на Сицилії: щасливі власники розповіли, як дорого обійдеться ремонт

Подружжя з Британії купило старовинний будинок у середньовічному містечку Муссомелі на Сицилії всього за один євро. Але щоб будинок став придатним для життя, на ремонт піде два роки і десятки тисяч євро.

Related video

Саллі Буль та її чоловік Мартін стали одними з тих іноземців, які купили будинок дешевше, ніж коштує чашка кави, завдяки програмі, що покликана заселити наново порожні села в Італії. Але в один євро їм обійшовся тільки дах над головою, пише Daily Mail.

Пара з Касл-Донінгтона, Дербішир, зібрала валізи і вирушила в Муссомелі, приголомшливе середньовічне місто в самому серці Сицилії.

За кілька днів після прибуття вони оглянули 15 занедбаних будинків і дійшли єдиної думки, що один із них може стати для них ідеальним притулком на зиму під сицилійським сонцем.

На Сицилії повно порожніх будинків Фото: Соцсети

"Ми завжди хотіли будинок в Італії і в минулому відпочивали на Сицилії. Мої батьки розповіли нам про схему 1 євро, оскільки ми завжди скаржилися на британську зиму і як ми хотіли від неї втекти. Це звучало надто добре, щоб бути правдою, тому ми вирішили піти туди і розібратися. Ми закохалися в Муссомелі та сицилійську культуру", — пара зрештою купила триповерховий будинок у липні 2024 року. Ремонтують вони його самостійно, оскільки Мартін — сантехнік і розбирається в будівництві.

Вони розраховують завершити будівництво протягом наступних двох років, і на той час їхній сицилійський будинок, розташований у самому серці історичного кварталу Муссомелі, складатиметься з двох спалень з ванними кімнатами, вітальні відкритого планування і сучасної кухні.

Мартін сам робить ремонт Фото: Соцсети

Пара заплатила близько 3000 фунтів стерлінгів юридичних та адміністративних зборів, а ремонт обійдеться їм приблизно в 30 тисяч фунтів. Їм також довелося виплатити всі податки, належні за нерухомість, які склали майже 700 фунтів. Це означає, що на той час, як вони закінчать, ціна, яку вони заплатять за свій зимовий будинок, становитиме близько 33 700 фунтів плюс 1 євро, звичайно.

Муссомелі, розташований за 60 миль на південь від Палермо, є одним із багатьох сільських міст в Італії, де будинки, що пустують, продають по 1 євро.

Програма, відома як "Case a 1 Euro" (Дім за 1 євро), стартувала 2008 року, коли місцева влада міста Салемі на заході Сицилії почала продавати старі будинки за цією ціною, щоб відродити громаду та оновити її центр.

Останніми роками багато найвіддаленіших і найкрасивіших міст і сіл Італії були фактично занедбані, оскільки молоді люди переїжджають у міста або за кордон. Загалом, країна має одне з найстаріших населень у Європі через різке падіння народжуваності та відтік молодих італійців, які емігрують у пошуках роботи.

Колись у Муссомелі мешкало близько 20 000 осіб, але з часом через масштабну еміграцію населення скоротилося до менш ніж 10 000 осіб, внаслідок чого історичний центр перетворився на справжнє місто-привид, де літні мешканці мешкають серед занедбаних будинків.

Село Муссомелі на Сицилії Фото: tripadvisor

Натхненний успіхом того, як схема відродила село Салемі, Муссомелі прийняв її в 2017 році, а інші міста і села по всій Італії наслідували її приклад. Тепер вона діє в 25 місцях по всій країні, починаючи від сільських муніципалітетів у Болоньї, Кампанії та Абруццо, на схід від Риму.

Практично всі об'єкти нерухомості в схемі 1 євро належать тим, хто успадкував їх після смерті літніх батьків або родичів. Але мати другий будинок означає платити високі податки на нерухомість в Італії, і оскільки сільські будинки не продають дорого, дешевше залишити їх порожніми і виставити на продаж в агента з нерухомості за 1 євро.

Вартість ремонту нерухомості залежатиме від її стану та потреб нового власника, вона може варіюватися від £10 000 за скромніший проєкт до £50 000. Усі непогашені податки на нерухомість також мають бути сплачені.

Будинки за один євро зазвичай перебувають у жалюгідному стані Фото: Соцсети

У кожному місті діють свої правила, коли йдеться про схему, а також є кілька умов, що накладаються на покупців, яких суворо дотримуються. У Муссомелі, наприклад, детальну проєктну пропозицію, що описує реконструкцію, має бути надано місцевій владі протягом року з моменту купівлі.

Роботи мають розпочатися протягом двох місяців з моменту видачі дозволу на будівництво і завершитися протягом трьох років. Фасад об'єкта нерухомості також має відповідати іншим історичним будівлям у цьому районі, а колір, який використовується для його фарбування, має бути схвалений, але ви можете робити все, що захочете з інтер'єром.

Покупці також повинні внести депозит у розмірі 5000 євро в місцеві органи влади. І можуть втратити його, якщо роботи не будуть завершені протягом трьох років. Деякі інші місцеві органи влади вимагають подвоїти цю суму.

Для британських власників є ще й додаткова складність, пов'язана з тим, що вони приїхали з-за меж ЄС. Це означає, що ви платите вищі податки на нерухомість, ніж місцеві жителі, і можете проводити у своєму італійському будинку тільки 180 днів на рік, але не більше 90 днів поспіль. Щоб жити на більш постійній основі, британцям і громадянам інших країн, що не входять до ЄС, доведеться подавати заяву на отримання посвідки на проживання в Італії або спробувати отримати паспорт ЄС.

Нагадаємо, будинки за 1 євро в Італії купують і американці. Так, одна власниця будинку на Сицилії перетворила його на розкішну віллу, вклавши майже 500 тисяч доларів.

Також Фокус розповідав, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.