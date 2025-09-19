Капсулу времени с последними словами президента вскроют спустя 88 лет: эксперты ждут предсказаний

В Национальном архиве будет вскрыто письмо, содержащее последние слова Томаша Гаррига Масарика. Этот конверт пролежал запечатанным почти девять десятилетий, и все это время вокруг него витал ореол тайны.

19 сентября, в Чехии произойдет событие, которого с нетерпением ждут и историки, и журналисты, и простые любители загадок. Об этом пишет Lad Bible.

Масарик (первый президент Чехословакии) вошел в историю как лидер, сумевший после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году возглавить новую независимую Чехословакию. Он занимал пост президента с 1918 по 1935 годы, а спустя два года скончался в возрасте 87 лет. На смертном одре деятель продиктовал сыну Яну особое письмо, которое сам не успел подписать, но которое стало своеобразной капсулой времени.

Издание отмечает, что судьба письма оказалась не менее драматичной, чем история самого государства. Оно сопровождало Яна Масарика в годы Второй мировой войны, когда он был послом Чехословакии в Великобритании и затем министром иностранных дел. Документ побывал в Лондоне, Шотландии, Франции, а позже вернулся на родину. Однако в 1948 году Ян погиб при загадочных обстоятельствах. Официально его смерть объяснили самоубийством, но до сих пор историки спорят, не было ли это политическим убийством.

После гибели Яна письмо перешло к его секретарю Антонину Суме. Опасаясь, что документ может быть уничтожен в условиях репрессий, он тайно вывез его за пределы страны. Судьба сыграла злую шутку и с ним: Сума вскоре оказался в тюрьме, обвиненный в государственной измене. Несмотря на это, он выжил и спустя десятилетия вновь получил письмо, а за год до своей смерти в 2006 году передал его в Чешский национальный архив с условием — не вскрывать еще 20 лет.

Теперь это время истекает, и мир наконец сможет узнать, какие слова хотел оставить потомкам Масарик. В прессе уже строят догадки: одни полагают, что письмо может содержать предостережение о Гитлере или Сталине, ведь Масарик был одним из первых мировых лидеров, открыто осудивших ультраправые режимы. Другие считают, что там скрыта философская мудрость или личное напутствие, обращенное к будущим поколениям. Но есть и скептики, которые предполагают, что последние слова могут оказаться простыми и даже разочаровывающими, обычной человеческой мыслью в момент ухода.

