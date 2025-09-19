Капсулу часу з останніми словами президента розкриють через 88 років: експерти чекають на передбачення

У Національному архіві буде розкрито лист, що містить останні слова Томаша Гарріга Масарика. Цей конверт пролежав запечатаним майже дев'ять десятиліть, і весь цей час навколо нього витав ореол таємниці.

19 вересня, у Чехії відбудеться подія, на яку з нетерпінням чекають і історики, і журналісти, і прості любителі загадок. Про це пише Lad Bible.

Масарик (перший президент Чехословаччини) увійшов в історію як лідер, який зумів після розпаду Австро-Угорської імперії 1918 року очолити нову незалежну Чехословаччину. Він обіймав посаду президента з 1918 по 1935 роки, а через два роки помер у віці 87 років. На смертному одрі діяч продиктував синові Яну особливий лист, який сам не встиг підписати, але який став своєрідною капсулою часу.

Видання зазначає, що доля листа виявилася не менш драматичною, ніж історія самої держави. Він супроводжував Яна Масарика в роки Другої світової війни, коли він був послом Чехословаччини у Великій Британії та потім міністром закордонних справ. Документ побував у Лондоні, Шотландії, Франції, а пізніше повернувся на батьківщину. Однак 1948 року Ян загинув за загадкових обставин. Офіційно його смерть пояснили самогубством, але досі історики сперечаються, чи не було це політичним убивством.

На смертному одрі Масарик продиктував синові Яну особливий лист, який сам не встиг підписати Фото: X (Twitter)

Після загибелі Яна лист перейшов до його секретаря Антоніна Суми. Побоюючись, що документ може бути знищений в умовах репресій, він таємно вивіз його за межі країни. Доля зіграла злий жарт і з ним: Сума незабаром опинився у в'язниці, звинувачений у державній зраді. Незважаючи на це, він вижив і через десятиліття знову отримав лист, а за рік до своєї смерті 2006 року передав його в Чеський національний архів з умовою — не розкривати ще 20 років.

Тепер цей час спливає, і світ нарешті зможе дізнатися, які слова хотів залишити нащадкам Масарик. У пресі вже будують здогади: одні вважають, що лист може містити застереження про Гітлера або Сталіна, адже Масарик був одним із перших світових лідерів, які відкрито засудили ультраправі режими. Інші вважають, що там прихована філософська мудрість або особисте напуття, звернене до майбутніх поколінь. Але є й скептики, які припускають, що останні слова можуть виявитися простими і навіть такими, що розчаровують, звичайною людською думкою в момент відходу.

